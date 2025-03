Les caractéristiques clés de la Nintendo Switch 2 révélées dans un nouveau dossier déposé à la FCC

La Nintendo Switch 2 dévoile ses caractéristiques principales grâce à un nouveau dépôt auprès de la Commission Fédérale des Communications (FCC)

Tl;dr La Nintendo Switch 2 est en préparation.

La nouvelle console aurait une connexion WiFi 6 et supporterait le NFC.

La Switch 2 serait à égalité avec la PS5 de base en termes de WiFi.

La Nintendo Switch 2 : une évolution prometteuse

Le monde des jeux vidéo est en ébullition : la Nintendo Switch 2 se prépare à faire son entrée sur le marché. Cependant, les détails précis de ses fonctionnalités restent encore mystérieux.

Des performances améliorées

Selon un rapport de The Verge, des dépôts récents auprès de la FCC (Federal Communications Commission) suggèrent que la nouvelle console bénéficierait d’un support WiFi 6 et NFC. Bien que ce ne soit pas le WiFi 6e ou 7, cela signifie que la connexion WiFi serait plus rapide sur la Switch 2 que sur l’original, qui possède le WiFi 5. Les dépôts mentionnent également des tests pour 2.4 GHz et 5 GHz, mais pas pour 6 GHz, qui serait encore plus rapide.

Une compétition serrée avec les autres consoles

Alors que la PS5 Pro prend en charge le WiFi 7, la Switch 2 serait au même niveau que la PS5 de base, qui supporte le WiFi 6. Pour l’instant, les consoles S et X Series de Xbox sont toujours en WiFi 5.

Le support NFC et son impact sur les Amiibos

La découverte du support NFC signifie probablement une chose : Nintendo continuera probablement à produire des figurines Amiibo, et supportera très probablement les anciens Amiibos, qui débloquent du contenu supplémentaire dans les jeux et décorent agréablement une étagère.

« Les dépôts notent que la fonction RFID sera du côté droit Joy-Con, comme sur la première Switch. »

Les dépôts confirment également l’usage du nouveau port USB-C. Comme on le soupçonnait, il semble que vous pourrez charger la console via les ports supérieurs ou inférieurs.

Il est possible que la Switch 2 soit accompagnée d’une console, des Joy-Cons gauche et droit, une « carte de jeu », une carte microSD, une boîte de relais, un adaptateur AC et des écouteurs, selon une liste présente dans les dépôts.

Il est prévu que Nintendo présente les spécifications techniques de la Switch 2 lors de l’événement Nintendo Direct du 2 avril. Nous espérons obtenir une date de sortie et une idée des nouveaux jeux qui seront disponibles au lancement.