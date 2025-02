Nintendo envisage un prix « abordable » pour la Switch 2

La Nintendo Switch 2 prépare son arrivée, et son prix sera déterminant pour séduire aussi bien les nouveaux joueurs que les fans de la première génération.

Tl;dr Nintendo prend en compte l’inflation, le taux de change et les attentes des joueurs pour fixer le prix de la Switch 2.

Les rumeurs estiment un prix entre 400 et 500 dollars.

Un revendeur italien a listé la Nintendo Switch 2 entre 364,99 et 389,99 euros.

Une stratégie tarifaire réfléchie

Lors d’une séance de questions-réponses avec les investisseurs, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a évoqué les critères influençant le prix de la Switch 2. Il a précisé que la société tenait compte de l’inflation, du taux de change et des attentes des consommateurs en matière de prix abordable. Bien que le prix exact ne soit pas encore annoncé, ces déclarations suggèrent que Nintendo souhaite maintenir une politique tarifaire accessible, fidèle à sa réputation.

Un prix dévoilé en avril ?

La révélation officielle du prix de la Nintendo Switch 2 devrait avoir lieu lors du Nintendo Direct prévu pour le 2 avril 2025. D’ici là, les spéculations vont bon train. Entre analyses d’experts et fuites présumées, le prix de lancement serait estimé entre 400 et 500 dollars. Cette fourchette place la Switch 2 de Nintendo dans un segment compétitif face aux consoles actuelles, tout en restant fidèle à l’esprit de la marque, qui vise à proposer du gaming de qualité à prix raisonnable.

Une fuite d’un revendeur italien

Un revendeur italien, Gamesandmovies.it, a récemment listé la Switch 2 à un prix oscillant entre 364,99 et 389,99 euros. En convertissant en dollars, cela équivaut à un prix situé entre 380 et 400 dollars, soit le bas de la fourchette estimée. Cependant, cette information reste à prendre avec prudence, car Nintendo n’a pas encore confirmé ces chiffres. Les précédentes fuites sur les consoles Nintendo ont parfois été précises, mais d’autres se sont révélées erronées.

Un suspense qui dure

Jusqu’à l’annonce officielle, l’incertitude demeure. Nintendo a l’habitude de maîtriser sa communication et pourrait encore surprendre avec un prix plus compétitif que prévu. Les joueurs attendent également des précisions sur les caractéristiques techniques, les jeux au lancement et les éventuelles nouvelles fonctionnalités. D’ici là, il ne reste plus qu’à patienter et suivre les dernières rumeurs, notamment celles concernant le futur contrôleur de la console et les jeux annoncés.