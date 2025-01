Nintendo Switch 2 : ce que nous savons et ce que nous aimerions découvrir

Nintendo a enfin levé le voile sur sa prochaine console, la Switch 2, mais le mystère reste entier sur de nombreux points.

Tl;dr Nintendo prévoit de commercialiser la Switch 2 en 2025.

Elle proposera un écran plus grand, des performances améliorées, et des manettes potentiellement dotées de capteurs optiques.

Compatible avec les jeux Switch actuels, la Nintendo Switch 2 pourrait coûter autour de 400 euros et inclure des nouveautés encore non annoncées.

La Nintendo Switch 2 sortira en 2025

Si la date de sortie précise de la Switch 2 reste inconnue, le géant japonais Nintendo prévoit un Direct le 2 avril 2025, où cette information pourrait être dévoilée. On sait seulement que la console sera disponible dans le courant de l’année. Certains espèrent un lancement rapide fin avril, mais une sortie estivale ou pendant la lucrative période des fêtes semble plus probable. En attendant, des événements en personne seront organisés dans le monde entre avril et juin 2025, offrant la possibilité de tester la console.

Quelles sont ses caractéristiques techniques ?

Le design extérieur a été montré, mais rien sur les spécifications internes. Les rumeurs évoquent un processeur huit cœurs Cortex-A78AE, 8 Go de RAM et 64 Go de stockage interne. D’autres parlent d’une puce Nvidia Tegra239 avec la technologie DLSS pour un rendu graphique amélioré. Il faudra attendre des confirmations pour savoir ce que la Switch 2 a réellement dans le ventre.

Quel écran pour la Nintendo Switch 2 ?

La vidéo de présentation de Nintendo dédié à la Switch 2 montre un écran visiblement plus grand, estimé à environ 8 pouces, soit 30% de plus que le modèle actuel. Toutefois, le type d’écran reste incertain : Mini-LED ou LCD ? Une option OLED semble improbable pour le modèle de base. Ce choix pourrait être réservé à une version premium ultérieure.

Quelle sera son autonomie ?

Aucune information précise pour l’instant, mais les spéculations sont nombreuses. Avec une console plus puissante et plus grande, Nintendo pourrait inclure une batterie plus performante. L’autonomie pourrait s’aligner sur celle de la Switch OLED, offrant entre 4,5 et 9 heures de jeu selon l’utilisation.

Quel sera son prix ?

Le prix reste un mystère dans l’immédiat. La Nintendo Switch coûtait un peu plus de 300 euros, mais l’inflation et les difficultés d’approvisionnement pourraient faire grimper les prix. Les analystes envisagent un tarif autour de 400 euros voire plus. Nintendo a l’habitude de revoir ses prix de base à la hausse tous les deux cycles de consoles.

Quelles nouveautés pour les manettes ?

Une rumeur persistante suggère que les Joy-Cons incluront des capteurs optiques, permettant une utilisation comme des souris d’ordinateur. La vidéo semble appuyer cette hypothèse, montrant des manettes glissant sur une table. Cela pourrait ouvrir la voie à des expériences de jeu innovantes, comme un nouveau Mario Paint.

Et la compatibilité ?

Bonne nouvelle : la Switch 2 sera compatible avec les jeux de la Switch actuelle. Cependant, certains titres pourraient ne pas fonctionner parfaitement, notamment ceux nécessitant des accessoires spécifiques comme Nintendo Labo. Nintendo a promis des clarifications à ce sujet.

Des surprises en préparation ?

Nintendo est connu pour ses idées innovantes, bonnes ou mauvaises. La Switch 2 semble être une évolution conservatrice, mais des fonctionnalités comme les capteurs optiques ou un mystérieux bouton sur la manette pourraient révéler des surprises. Les fans espèrent également un retour de Miiverse ou d’autres touches uniques à l’univers Nintendo.