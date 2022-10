Les bots Twitter que tout le monde devrait connaître

Twitter regorge de bots très utiles au quotidien. En voici une petite liste à connaître.

Les comptes Twitter automatiques sont responsables d’un grand nombre de spam, mais il y a des exceptions. Twitter propose en effet un certain nombre de bots très intéressants qui ajoutent des fonctionnalités très sympathiques, comme ajouter de la couleur aux photos, résoudre des puzzles ou prendre des captures d’écran de tweet. Voici une petite sélection de bots à connaître.

Chessvision AI

Si vous jouez aux échecs, vous devriez essayer le bot Twitter de Chessvision. La prochaine fois que vous voyez un screenshot d’un plateau sur Twitter, répondez au tweet avec “@ChessvisionAI scan” et l’intelligence artificielle vous indiquera quel camp a la meilleure chance de l’emporter. Vous pouvez répondre avec “scan white” ou “scan black” si vous voulez indiquer au bot le camp que vous voulez voir gagner et l’algorithme vous proposera une solution, un lien vers une analyse du plateau et des vidéos pour en savoir davantage.

ThreadReader

Les threads Twitter populaires peuvent être longs, très longs. ThreadReader collecte tout le texte d’un thread et convertit les différents tweets qui le composent en un article basique. Répondez simplement à un tweet avec “@threadreaderapp unroll” et le bot fera le reste.

Moonshot

Intéressé par l’Espace ? Le bot Moonshot est pour vous. Celui-ci tweete des images des Archives du Projet Apollo quatre fois par jour. Il met aussi un lien vers la page Flickr pour chaque tweet, pour aller en apprendre davantage sur ces missions habitées de la NASA vers la Lune.

RemindMe_OfThis

Qu’il s’agisse du lancement d’un jeu ou du début du Black Friday, un bon bot de rappel peut vous aider à vous souvenir des choses importantes. @RemindMe_OfThis est le meilleur bot de rappel sur Twitter. Répondez à un tweet avec “@RemindMe_OfThis in X days”, avec X étant un nombre, et le bot vous répondra à la date prévue. Souvenez-vous d’activer les notifications aux réponses pour les voir. Vous pouvez aussi demander à être prévenu(e) dans X minutes (minutes), X heures (hours) ou X années (years).

Poet_This

@Poet_this est un bot permettant de prendre des captures d’écran de tweets. Répondez à n’importe quel tweet avec “@Poet_This” et le bot partagera un screenshot du tweet. Vous pouvez aussi mentionner le bot avec certains mots-clefs pour personnaliser le look de la capture. Si vous voulez prendre une capture d’un thread entier, mentionnez le bot et utilisez le mot-clef “all”. Si vous cherchez une alternative, @Screenshoter vaut la peine d’être essayé.

Colorize Bot

La prochaine fois que vous voulez ajouter de la couleur à une photo en noir et blanc, essayez @Colorize_bot. Lorsque vous voyez un tweet avec un media, quel qu’il soit, mentionnez ce bot dans une réponse et il vous proposera une image colorisée rien que pour vous.

SaveVidBot

Si vous voulez télécharger une vidéo Twitter, mentionnez “@SaveVidBot” dans une réponse. Ce dernier génèrera un lien depuis lequel télécharger la vidéo. Si le bot atteint la limite API imposée par Twitter, vous pouvez essayer @DownloaderBot.