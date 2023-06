Les aides auditives Sennheiser All-Day Clear ont un étui de recharge comme des true wireless. De nouveaux entrants onéreux mais la promesse est belle.

Sennheiser est la dernière grande marque de l’audio en date à proposer des aides auditives, et ces dernières ciblent clairement les utilisateurs déjà fans de leurs produits audio. Les All-Day Clear (ci-dessous) et All-Day Clear Slim (ci-dessus) disposent tous deux d’un étui de recharge très similaire à ce que l’on peut avoir avec les écouteurs Momentum True Wireless ou d’autres écouteurs sans fil Bluetooth. Ces aides peuvent tenir jusqu’à 16 heures sur une seule charge, et avec l’étui, vous devriez être tranquille un moment.

Sans surprise, Sennheiser annonce une très bonne qualité audio, avec une détection intelligente des scènes pour optimiser les voix selon l’environnement. Vous pouvez aussi adapter le volume sonore selon vos besoins via une app mobile et en seulement quelques minutes. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi écouter de la musique comme vous le feriez avec des écouteurs true wireless conventionnels.

Le choix entre les deux modèles réside dans les dimensions et le tarif. Ces aides auditives seront disponibles à partir de la mi-juillet. Comptez 1 400 $ pour les All-Day Clear et 1 500 $ pour les All-Day Clear Slim. Et Sennheiser propose même un pack avec visite en clinique pour fournir une aide professionnelle à celles et ceux qui en auraient besoin.

De nouveaux entrants onéreux mais la promesse est belle

Ces modèles ne sont pas les plus abordables ni les plus compacts. Les Sony CRE-C10, par exemple, comptent parmi les options les plus discrètes du marché et proposent jusqu’à 70 heures d’autonomie. Les Lexie B1, propulsées par Bose, coûtent actuellement 849 $. Les appareils Sennheiser restent cependant bien moins onéreuses que des appareils médicaux et pourraient être très intéressants si la qualité est au rendez-vous.

En 2021, Sennheiser vendait sa filiale audio grand public à Sonova, un spécialiste de l’aide auditive. Il s’agissait là d’étendre le public de Sonova à une population plus jeune tout en donnant à Sennheiser la possibilité de se concentrer sur ses produits professionnels. À compter d’aujourd’hui, les deux entreprises travaillent ensemble – des produits comme All-Day Clear pourraient tout à fait bénéficier de l’expertise des deux sociétés -.