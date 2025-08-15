Leonardo DiCaprio révèle le grand film culte de 1997 qu’il regrette d’avoir refusé

En 1997, alors qu’il était au sommet de sa carrière, Leonardo DiCaprio a laissé passer l’opportunité de jouer dans un film devenu culte. Ce choix demeure aujourd’hui l’un des regrets majeurs de l’acteur à Hollywood.

Tl;dr DiCaprio rejoint enfin Paul Thomas Anderson au cinéma.

Son plus grand regret : avoir refusé « Boogie Nights ».

Collaboration très attendue sur « One Battle After Another ».

Un duo longtemps attendu à Hollywood

Étonnamment, il aura fallu attendre plus de deux décennies pour voir Leonardo DiCaprio et le cinéaste de renom Paul Thomas Anderson travailler ensemble. Si l’annonce de leur collaboration sur « One Battle After Another » suscite une attente palpable parmi les amateurs du septième art, on ne peut s’empêcher de s’interroger : pourquoi ce partenariat n’a-t-il pas eu lieu plus tôt ? Chacun a su marquer son époque, l’un en accumulant les rôles marquants, l’autre en réalisant des chefs-d’œuvre à la chaîne.

Des regrets tenaces autour de « Boogie Nights »

Dans un entretien accordé à Esquire, la question des regrets est abordée sans détour par Anderson lui-même. Et là, surprise : DiCaprio confie que sa plus grande frustration n’est autre que d’avoir décliné le rôle principal dans « Boogie Nights ». Pour reprendre ses mots : « Mon plus grand regret est de ne pas avoir fait « Boogie Nights ». C’était un film majeur pour ma génération. Je n’imagine personne d’autre que Mark [Wahlberg] dans ce rôle. Quand je l’ai enfin vu, j’ai pensé que c’était un chef-d’œuvre. »

Le choix final du réalisateur s’était alors porté sur Mark Wahlberg, impressionné tout comme DiCaprio par leurs performances dans « The Basketball Diaries ». Avec le recul, difficile d’imaginer un autre Dirk Diggler. Pourtant, la sincérité du comédien laisse entrevoir ce qu’aurait pu être cette œuvre culte avec un casting différent.

L’évolution parallèle de deux figures majeures

La fin des années 1990 a vu émerger ces deux talents, chacun empruntant des chemins singuliers mais tout aussi remarquables dans l’industrie du cinéma. Tandis qu’Anderson enchaînait les succès critiques avec des films comme « Magnolia » ou « There Will Be Blood », DiCaprio poursuivait son ascension auprès de réalisateurs tels que James Cameron, Christopher Nolan, et surtout son fidèle complice Martin Scorsese. Leur trajectoire parallèle semblait presque ironique lorsque Anderson pensait que DiCaprio ne regrettait rien ; c’est finalement tout le contraire qui a été révélé lors de leur échange.

Pour mémoire, ceux qui souhaiteraient (re)découvrir « Boogie Nights » pourront le retrouver actuellement sur Paramount+.

L’attente autour de « One Battle After Another »

Ce nouveau projet s’annonce déjà comme un événement : porté par DiCaprio dans la peau d’un révolutionnaire désabusé – entouré notamment par Regina Hall et Benicio del Toro. Face aux interrogations sur la stratégie de promotion adoptée par Warner Bros., une chose reste certaine pour les cinéphiles : voir deux artistes au sommet unir leurs forces suffit amplement à éveiller la curiosité… et peut-être à conjurer quelques regrets du passé.