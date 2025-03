7 pépites ciné méconnues à découvrir sur Paramount+

Découvrez sept films exceptionnels disponibles en streaming sur Paramount+ dont vous ignoriez probablement l'existence.

Tl;dr Paramount+ possède un catalogue impressionnant de films pour tous les goûts.

De nombreux films récents et classiques sont disponibles sur la plateforme.

Des films comme Shutter Island, Ex Machina et Saving Private Ryan sont actuellement disponibles.

Un trésor caché de films sur Paramount+

Malgré sa réputation moins prestigieuse que des services de streaming populaires comme Netflix et Max, Paramount+ regorge d’un impressionnant catalogue de films qui reste largement méconnu des cinéphiles. Lancé en 2021, ce service a lentement mais sûrement élargi sa sélection pour y inclure des titres phares récents comme Smile 2 et Top Gun : Maverick, ainsi que des classiques indémodables tels que There Will Be Blood, Mulholland Drive, Le Parrain et Gladiator.

Des films pour tous les goûts

Ainsi, Paramount+ a quelque chose à offrir aux fans de tous les genres et époques de cinéma. Au sein de sa vaste liste de films se trouvent de nombreuses nouveautés et pépites cachées que les abonnés n’ont pas encore découvertes.

Parmi ces bijoux, citons le thriller de 2010 de Martin Scorsese, Shutter Island, qui vient d’être ajouté à Paramount+ et qui reste l’un des films les plus captivants du réalisateur acclamé. Ou encore Ex Machina d’Alex Garland, sorti en 2014, qui aborde la question de l’intelligence artificielle de manière fascinante.

Des performances remarquables à l’affiche

Paramount+ propose également des films comme Revolutionary Road de 2008, avec Kate Winslet et Leonardo DiCaprio, ou encore Room de 2015, qui a valu à Brie Larson un Oscar pour son rôle principal. Sans oublier l’un des films les plus sous-estimés de Steven Spielberg, Catch Me If You Can, une addition relativement récente à Paramount+.

Parmi les nouvelles arrivées sur Paramount+, citons également Le Labyrinthe de Pan, largement considéré comme le chef-d’œuvre de Guillermo del Toro, et Saving Private Ryan, l’un des meilleurs films proposés par le service de streaming.

Tous ces titres sont actuellement disponibles en streaming sur Paramount+, une véritable mine d’or pour les cinéphiles de tous horizons.