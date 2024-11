L’enregistrement de jeu Steam est désormais accessible à tous

Il vous permet de capturer des extraits tout en ayant un impact minimal sur les performances.

Tl;dr Steam lance sa fonction d’enregistrement de jeu sur toutes les plateformes.

Les utilisateurs peuvent enregistrer, éditer et partager leurs séances de jeu.

Cela rend inutile l’utilisation d’enregistreurs tiers ou d’applications NVIDIA et AMD.

Une nouvelle ère pour l’enregistrement de jeu

Valve a annoncé la disponibilité générale de la fonction d’enregistrement de jeu de Steam sur toutes les plateformes, y compris Mac, PC et Steam Deck. Après une phase bêta, cette fonctionnalité native offre désormais à tous les joueurs la possibilité d’enregistrer leurs sessions de jeu.

Un outil complet pour les gamers

Cet outil offre une multitude de fonctionnalités. Il permet d’enregistrer en arrière-plan ou de démarrer et d’arrêter manuellement l’enregistrement. Il dispose également d’une option de relecture rapide pour visualiser en un clin d’œil les moments forts de la partie. Des marqueurs peuvent être ajoutés pour identifier rapidement les temps forts. De plus, si le jeu supporte la fonctionnalité Timeline de l’enregistreur, Steam ajoute automatiquement ses propres marqueurs.

Depuis son annonce en juin 2024, plusieurs jeux ont apporté leur soutien officiel à cette fonctionnalité, avec des marqueurs de Timeline et d’événements. Parmi eux, les plus notables sont Counter-Strike 2 et Dota 2, deux titres phares de Valve. Les développeurs tiers peuvent également implémenter ces fonctionnalités grâce au SDK de Valve.

Un impact minimal sur les ressources du système

Selon Valve, cette fonction d’enregistrement a été conçue pour minimiser l’utilisation des ressources du système, à moins que celui-ci ne dispose pas de GPU. En effet, l’outil exploite les cartes graphiques NVIDIA et AMD pour réduire la plupart des coûts de performance liés à la création d’enregistrements vidéo. En l’absence de ces cartes graphiques, le CPU du système est sollicité, ce qui peut avoir un impact sur les performances.

Partage facilité des enregistrements

Les clips peuvent être exportés au format MP4, envoyés à d’autres appareils, partagés sur mobile via un code QR ou via un lien temporaire accessible à tout utilisateur de Steam. Pour bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité, il suffit de mettre à jour Steam, de se rendre dans la section Enregistrement de jeu des paramètres et d’activer la fonction. Notez qu’elle est disponible sur Windows 10/11 et MacOS 10.13 ou 10.14.

L’enregistrement de jeu sur Steam ouvre une nouvelle ère pour les gamers, offrant une solution intégrée pour enregistrer, éditer et partager leurs exploits en jeu.