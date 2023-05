LEGO dévoile une borne d'arcade Pac-Man de 2 650 pièces, avec manivelle mécanique. Un set qui vient compléter celui des consoles NES et Atari 2600.

L’année dernière, LEGO avait commercialisé un set pour la console Atari 2600, une console qui avait vu le jour dans les années 1970. Aujourd’hui, la marque rend hommage au jeu d’arcade par excellence des années 1980. Le set Logo Icons Pac-Man de 2 650 pièces vient recréer la borne d’arcade classique Pac-Man, avec la fente pour insérer la pièce, le joystick et la manivelle mécanique qui permet de déplacer les personnages mécaniquement dans le labyrinthe – il n’est donc pas possible de vraiment jouer à Pac-Man -.

Il y a aussi des versions brique de Pac-Man, ainsi que les fantômes Blinky et Clyde. Ceux-ci peuvent tourner sur une base ou être posés bien en évidence au-dessus de la borne. “Une fois l’assemblage achevé, vous pouvez éclairer la fente pour la pièce, et il y a une petite vignette d’une mini-fig femme jouant à Pac-Man sur une borne, cachée à l’intérieur même de la borne”, comme le précise LEGO dans un communiqué de presse.

LEGO a aussi détaillé certains pans de l’histoire de Pac-Man, précisant que le premier test auprès du public avait été réalisé il y a 43 ans, le 22 mai 1980. La forme du personnage de Pac-Man est basée sur une pizza avec une part manquante et le jeu avait été lancé au Japon le 29 juin 1980. Le reste du monde y avait eu droit un peu plus tard. Pac-Man est devenu le jeu d’arcade le plus populaire de tous les temps, avec pas moins de 293 822 unités installées dans le monde entier sept ans après leur premier lancement.

La couleur du personnage principal est, quant à elle, inspirée du “jaune emblématique de la brique LEGO“, selon le créateur du jeu Toru Iwatani. “Dans la mesure où le jaune de Pac-Man était déjà inspiré par le jaune du Groupe Yellow, [cette collaboration] devenait encore plus naturelle”, déclarait Aadil Tayouga, de Bandai Namco.

Le set Lego Icons Pac-Man Arcade coûte 270 €. Il sera disponible pour les membres VIP LEGO à partir du 1er juin, avant d’être disponible à tout un chacun dès le 4 juin. Celui-ci fait suite au set console Atari 2600 de l’année dernière et au set NES qui avait vu le jour en 2020.