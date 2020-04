Legends of Runeterra : le jeu de cartes de Riot Games sortira avant l’été 2020

Après plusieurs mois de bêta ouverte (la progression sera conservée), la version finale du JCC basé sur l’univers de League of Legends est enfin datée. Legends of Runeterra sera officiellement disponible à la fin du mois d’avril sur PC, iOS et Android, soit plusieurs semaines avant sa date de lancement initial, à savoir dans le courant de l’été 2020. Le crossplay (récompenses, cartes, affrontements) sur ordinateurs et mobiles sera d’ailleurs disponible pour ceux qui disposent d’un compte Riot Games. Une mise à jour assez en contenu accompagnera la sortie de LoR avec plus de 120 nouvelles cartes (pour un total de 400), la réinitialisation du mode classé, une nouvelle région et un client mobile.

