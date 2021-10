Légendes Pokémon : Arceus, pas d’open world mais des zones ouvertes

The Pokémon Company met les choses au clair, Légendes Pokémon : Arceus ne sera pas un open world comme The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

Présenté dès son annonce comme le premier open world de la licence sur Nintendo Switch, Légendes Pokémon : Arceus (préquelle de Pokémon Diamant et Pokémon Perle) sera finalement beaucoup plus proche d’un Monster Hunter : “Rusti-Cité servira de base pour les missions de recherche. Après avoir reçu une mission ou une demande et préparé leur prochaine excursion, les joueurs partiront du village pour étudier l’une des différentes zones ouvertes de la région d’Hisui. Une fois le travail d’enquête terminé, les joueurs devront revenir une fois de plus pour se préparer à leur prochaine tâche.”

Rusti-Cité et ses établissements

Depuis le village de Rusti-Cité, il sera possible de lancer diverses missions afin visiter Hisui et ses zones ouvertes à pied ou avec l’aide de Pokémon spéciaux (la Flûte Céleste permet d’invoquer Cerbyllin, Paragruel ou Gueriaigle) pour créer le premier Pokédex de la région, qui n’est autre qu’une contrée à la nature luxuriante, dominée par le Mont Couronné qui s’élève en son centre. Dans l’optique d’une bonne préparation, plusieurs établissements seront accessibles.

La Maison du Textile et l’Art Capillaire permet de personnaliser l’apparence des joueurs

Le Photographe permet de prendre des photos avec des Pokémon

La Boutique et l’Atelier permet de refaire le plein d’objets, ou en confectionner de nouveaux grâce à diverses méthodes et ressources

L’Aire de Pâturage permet d’accueillir les Pokémon attrapés

A noter que dès le début de l’aventure, les joueurs recevront un objet appelé Smarceus. Avec son apparence distincte, il est facile de supposer qu’il a un lien avec le Pokémon fabuleux, Arceus. Cet appareil qui semble recéler un pouvoir étrange les assistera tout au long de leur périple.

Barons ou Baronnes, des méchants Pokémon à combattre

Avec Légendes Pokémon : Arceus, Game Freak et The Pokémon Company introduisent des vilaines créatures, un peu dans le même style que les Pokémon obscurs dans Pokémon Colosseum et Pokémon XD : “Des Pokémon aux yeux rouges vifs plus imposants que leurs congénères. Ils sont aussi plus forts que les autres Pokémon, et n’hésiteront pas à attaquer les joueurs qui s’approcheraient d’un peu trop près. Il existe également à Hisui des Pokémon spéciaux ayant reçu une mystérieuse bénédiction. Certains d’entre eux, appelés Pokémon monarques, sont très puissants, et l’on raconte que d’autres viennent en aide de bon gré aux habitants de la région. Chacun d’eux semble posséder une puissance que l’on ne trouve pas chez les autres Pokémon. Des Gardiens et Gardiennes ont été désignés pour prendre soin d’eux, en préservant leurs territoires ou en leur offrant des vivres.​ Les habitants de Hisui révèrent ces Pokémon spéciaux, mais un phénomène étrange provoque chez eux une frénésie soudaine qui les rend difficiles à maîtriser. La véritable cause de ces incidents reste encore très mystérieuse. C’est une des raisons pour laquelle les habitants de Hisui font appel au Groupe Galaxie. En tant que membre du Corps des Chercheurs, vous aurez pour mission de calmer ces Pokémon.”