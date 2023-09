L'édition d'image via IA générative arrive dans Instagram. Il sera aussi possible de créer facilement et rapidement des stickers personnalisés.

Meta poursuit son projet d’intégrer l’IA générative dans tous ses produits. Durant son dernier événement Connect en date, la firme de Menlo Park a révélé de nouvelles fonctionnalités d’édition d’images et de création de stickers via IA pour Instagram.

L’édition d’image via IA générative arrive dans Instagram

Un outil baptisé “restyle” vient agit un peu comme un filtre dopé à l’IA générative. Celui-ci permet aux utilisateurs de transformer leurs photos existantes dans des looks très différents. “Imaginez taper une description comme ‘aquarelle’ ou un prompt plus détaillé comme ‘collage de magazines et journaux, bords déchirés’ pour décrire le nouveau style de l’image que vous voulez créer”, expliquait l’entreprise.

Le géant a aussi donné un aperçu d’un nouvel outil baptisé “backdrop”, une fonctionnalité d’écran vert avec IA générative. Les utilisateurs peuvent saisir des prompts comme “mets-moi devant une sublime aurore boréale” et cela viendra créer une nouvelle version de l’image avec l’arrière-plan adéquat appliqué. L’entreprise n’a pas précisé quand ces deux outils seront proposés aux utilisateurs d’Instagram, se contentant d’un vague “bientôt”.

Les publications créées en utilisant backdrop et restyle seront par ailleurs identifiées avec des labels indiquant “l’utilisation de l’IA pour réduire les risques que les gens ne les prennent pour du contenu généré par des humains”. Meta n’a pas explicité à quoi ressembleront ces labels, mais l’on a déjà pu apercevoir des écrans indiquant “image générée par Meta AI” sur Instagram.

Il sera aussi possible de créer facilement et rapidement des stickers personnalisés

Meta a aussi fait la démonstration de nouveaux stickers générés par l’IA. Ceux-ci seront disponibles sur Instagram, mais aussi WhatsApp, Messenger et Facebook Stories. La fonctionnalité permet aux utilisateurs de créer rapidement des stickers personnalisés pour leurs conversations et Stories via des prompts textuels. Les stickers seront d’abord déployés “à certains utilisateurs anglophones” des apps de l’entreprise “durant le mois prochain”.