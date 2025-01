L’écran immersif de Brelyon, le TARDIS des moniteurs

Brelyon a créé un écran immersif qui est à l'image du TARDIS, la machine à voyager dans le temps de la série Doctor Who, révolutionnant ainsi le monde des moniteurs.

Tl;dr Brelyon a dévoilé son nouvel écran immersif, l’Ultra Reality Extend, au CES 2025.

L’écran offre une profondeur spatiale comparable à celle des casques VR, sans équipement supplémentaire.

L’Ultra Reality Extend est cependant coûteux, visant principalement les acheteurs d’entreprise.

Une innovation technologique : L’Ultra Reality Extend de Brelyon

Lors du CES 2025, une entreprise du nom de Brelyon a capté l’attention des participants avec l’introduction de son dernier écran immersif, l’Ultra Reality Extend. Cet écran est un véritable exploit technologique, dépassant les limites de ce que nous pensions possible pour un moniteur traditionnel.

Une profondeur spatiale sans précédent

L’Ultra Reality Extend a été présenté comme le premier écran multi-focal commercial au monde. Il combine la facilité d’utilisation et la simplicité d’un écran de bureau traditionnel avec une profondeur spatiale que l’on ne trouve normalement que dans les casques de réalité virtuelle. Toutefois, contrairement à ces derniers, l’Ultra Reality Extend ne nécessite aucun équipement supplémentaire, à part un PC connecté. Sa profondeur simulée maximale est de 2,5 mètres, moins que celle que vous obtiendriez avec des appareils comme le Meta Quest 3S ou l’Apple Vision Pro, mais l’effet reste impressionnant.

Une expérience immersive sans équivalent

L’Ultra Reality Extend défie les dimensions traditionnelles des moniteurs. Malgré sa taille plus imposante, le champ de vision à l’intérieur est absolument gigantesque. A partir d’un cadre de 30 pouces, le moniteur de Brelyon offre un affichage virtuel équivalent à un écran incurvé de 122 pouces. De plus, sa résolution 4K/60Hz utilise 1-bit de monocular pour livrer du contenu spatial qui semble plus proche de la 8K.

Lorsque j’ai regardé un extrait du jeu Spiderman sur cet écran, j’étais captivé. Les arbres et les poteaux de lumière défilaient devant moi avec une telle réalité que je commençais à tressaillir inconsciemment.

Un prix à la hauteur de l’innovation

Malheureusement, comme pour toute technologie de pointe, le prix de l’Ultra Reality Extend pourrait être un frein pour certains. Brelyon vise un prix entre 5 000 et 8 000 dollars par unité, ce qui limitera probablement son acquisition aux acheteurs d’entreprise. Cependant, si la technologie de Brelyon se démocratise, qui sait, un jour peut-être…