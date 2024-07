Le tableau de bord web de Fitbit n’est plus accessible

Désormais, l'application Fitbit pour téléphone est votre seule option pour consulter vos données.

TL;DR Le système de suivi médical, Fitbit, abandonne son interface web.

Cette décision serait liée à sa fusion avec Google.

De nombreux utilisateurs mécontents envisagent d’utiliser une autre application.

Fitbit : Fin de l’interface web, utilisateurs mécontents

Le géant du suivi de la santé numérique, Fitbit, a mis fin à son interface web. Celle-ci permettait jusqu’à maintenant à ses utilisateurs de consulter leurs données de santé sur un écran plus grand. Cette annonce a été faite le mois dernier dans un post de blog de l’entreprise et a pris effet le 8 juillet 2024.

Fusion Fitbit – Google

Fitbit justifie cette décision comme une démarche de « consolidation du tableau de bord dans l’application Fitbit ». Dans le communiqué publié par Fitbit, elle attribue la décision à sa société mère. « Associé à Google, qui depuis des décennies excelle dans la compréhension des données, notre mission est de devenir une seule équipe Fitbit et Google », a-t-elle déclaré. Elle a ensuite expliqué que la consolidation du tableau de bord dans l’application Fitbit lui permettrait de se concentrer sur des fonctionnalités qui apportent encore plus de valeur à ses utilisateurs.

Des utilisateurs mécontents

Cette décision n’a pas été accueillie avec enthousiasme par la communauté d’utilisateurs. De nombreux utilisateurs ont exprimé leur mécontentement et ont annoncé leur intention de passer à une autre application de suivi de fitness. Apparemment, la possibilité de créer des repas personnalisés était une option spécifique au tableau de bord web qui n’est pas disponible sur l’application mobile.

Quel avenir pour Fitbit ?

D’autres fonctionnalités comme Pace Charts ne se trouvent pas non plus sur l’application mobile Fitbit, malgré les promesses de l’entreprise. Certains utilisateurs ont regretté la disparition de la plateforme web pour la saisie de données, tandis que d’autres pleuraient la perte d’une vue d’ensemble de leurs statistiques. Fitbit conclut son communiqué en appréciant notre patience pendant cette étape et promet d’améliorer son service à l’avenir. Seul l’avenir nous dira si ces promesses seront tenues.