Les émissions de gaz à effet de serre de Google en hausse de 50% depuis cinq ans à cause de l’IA

Le rapport environnemental 2024 de l'entreprise a révélé que la consommation énergétique massive des centres de données alimentant l'IA complique leur trajet vers la neutralité carbone.

Tl;dr Google a augmenté ses émissions de gaz à effet de serre de 50% en raison des centres de données gourmands en énergie.

Les centres de données de Google ont consommé 17% d’eau de plus en raison de l’expansion de l’IA.

La formation de modèles d’IA nécessite d’énormes quantités d’énergie.

Google ambitionne de devenir neutre en carbone d’ici à 2030.

Google et l’impact environnemental croissant de l’IA

Selon le rapport environnemental 2024 publié mardi dernier par Google, ses émissions de gaz à effet de serre ont augmenté de près de 50% au cours des cinq dernières années. Une hausse largement attribuée à l’appétit énergétique des centres de données nécessaires pour alimenter la technologie d’intelligence artificielle (IA).

Google s’est engagé à devenir neutre en carbone d’ici à 2030. Or, comme le révèle le rapport, il a émis 14,3 millions de tonnes de dioxyde de carbone en 2023. C’est une augmentation de 48% par rapport à 2019 et de 13% de plus qu’en 2022. Ces résultats sont principalement dus à une croissance de la consommation d’énergie des centres de données et des émissions de la chaîne d’approvisionnement.

Un défi majeur pour l’énergie

La popularité grandissante de l’IA pose un défi majeur en termes de consommation d’énergie. En effet, les géants technologiques prévoient d’investir massivement dans l’IA. Cependant, la formation de modèles d’IA nécessite d’immenses quantités d’énergie. “La réduction des émissions pourrait s’avérer difficile en raison de la demande énergétique croissante associée à l’augmentation prévue de nos investissements en infrastructure technique”, avertit Google dans son rapport.

En 2023, des chercheurs ont découvert qu’il fallait autant d’énergie pour générer une seule image avec l’IA que pour charger un smartphone. Par ailleurs, Microsoft, qui s’est aussi engagé à devenir “négatif en carbone” d’ici à la fin de cette décennie, a révélé que ses émissions de gaz à effet de serre avaient augmenté de près de 30% depuis 2020 en raison de la construction de centres de données.

La consommation d’eau, un autre enjeu clé

L’expansion des travaux liés à l’IA a entraîné un autre problème majeur : la consommation d’eau. En effet, pour rester frais, les centres de données de Google ont utilisé beaucoup plus d’eau qu’auparavant. En 2023, ces centres ont consommé 17% d’eau de plus que l’année précédente, soit 6,1 milliards de litres. Cette quantité serait suffisante pour irriguer environ 41 terrains de golf aux États-Unis.

Finalement, Google demeure confiant quant à la réalisation de ses objectifs environnementaux. Cependant, la compagnie admet que “prédire l’impact environnemental futur de l’IA est complexe et en évolution”.