Connaissez-vous les différentes options pour personnaliser Google Agenda ?

Google Agenda est un outil pensé et conçu pour être efficace. Cela veut aussi dire qu'il est, dans une certaine mesure, personnalisable. Présentation.

Google Agenda fait partie de ces apps que l’on ouvre et utilise sans vraiment y penser. Une app pensée et conçue pour être propre, légère et fonctionnelle, et c’est parfait lorsque vous devez vérifier votre agenda rapidement. Vous avez cependant davantage d’options permettant de modifier l’apparence de Google Agenda sur le web que vous ne pourriez le penser. Plongez dans les paramètres et vous verrez que vous pouvez personnaliser ce qui apparaît sur votre écran de bien des manières, du nombre de jours visibles en un coup d’œil à la gestion des événements passés et récurrents.

Si Google Agenda est un outil vital pour vous, vous avez tout intérêt à le configurer selon vos besoins et vos goûts, pour des accès les plus rapides possibles à vos informations, et une perte de temps la plus minime possible. Voici les paramètres qui valent la peine d’être ainsi ajustés.

Affichage personnalisé

Quelle que soit la vue que vous utilisiez pour Google Agenda pour le web, vous pouvez la changer en cliquant sur le menu déroulant dans le coin supérieur droit, à droite du bouton en forme de roue crantée. Celui-ci est intitulé d’après le nom de la vue actuelle, comme Semaine ou Mois. Ce même menu propose des options basiques, comme l’affichage ou non des week-ends, événements refusés et autres.

Pour vraiment prendre le contrôle de ce que vous voyez à l’écran, vous pouvez créer une vue personnalisée. Cliquez sur le bouton en forme de roue crantée, puis “Paramètres” et “Options d’affichage”. Dans le menu déroulant “Définir la vue personnalisée”, vous pouvez choisir la période affichée à l’écran, de “2 jours” à “4 semaines”, qui se lancera lorsque vous chargerez Google Agenda pour le web.

Ce paramètre est sauvegardé automatiquement, il apparaîtra comme la dernière option dans le menu déroulant sur l’écran principal de Google Agenda (avec les options Mois et Semaine). Malheureusement, cette option de vue personnalisée ne se synchronise pas avec les apps mobiles Google Agenda – vous devrez composer avec les vues par défaut.

De retour sur la page “Options d’affichage”, il y a un autre menu déroulant qui permet de contrôler le jour de début de semaine – samedi, dimanche ou lundi -. Cela change l’affichage des vues si vous affichez plus de sept jours à la fois. Enfin, il y a un raccourci clavier intéressant pour afficher rapidement et facilement votre vue personnalisée : appuyez simplement sur la touche X.

Autres options d’affichage

Cliquez sur l’icône en forme de roue crantée (en haut à droite), choisissez “Paramètres” et “Options d’affichage” et vous verrez d’autres options pour adapter l’apparence de Google Agenda, outre les vues personnalisées. “Réduire la luminosité des événements passés”, par exemple, permet d’atténuer ces événements, pour mettre davantage en avant ceux à venir.

Il y a aussi des cases à cocher pour afficher ou masquer les week-ends, afficher ou masquer les événements dont vous avez refusé les invitations, et afficher ou masquer les tâches complétées. Retirer certains de ces éléments de l’écran réduira l’encombrement général de Google Agenda, rendant votre vue plus facile à lire. Les numéros des semaines peuvent aussi être visibles ou non.

Ouvrez l’onglet “Fuseau horaire” dans la page Paramètres et vous pourrez choisir d’afficher un fuseau horaire secondaire dans les vues jour et semaine – cela permet de visualiser plus facilement des événements planifiés dans d’autres régions du globe. Vous pouvez aussi afficher plusieurs horloges dans le panneau latéral sur la gauche, via l’onglet “Horloge mondiale” : vous pourrez alors visualiser en un coup d’œil l’heure dans telle ville (et la météo, aussi !).

Il y a ensuite les paramètres que vous pouvez modifier sur la vue Google Agenda elle-même. Cliquez sur l’icône avec les trois lignes horizontales pour afficher ou masquer le panneau latéral de gauche, et dans ce panneau, utilisez les cases à cocher pour afficher et masquer les calendriers individuels – un moyen rapide de se concentrer sur ce que vous voulez vraiment voir. Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône en forme de roue crantée, puis “Densité et couleur” pour ajuster la couleur et la densité du texte.