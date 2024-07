Google finance une entreprise solaire taïwanaise pour promouvoir l’énergie verte

Il s'agit d'un des plus grands centres mondiaux de semi-conducteurs en aluminium.

Google aligne l’énergie solaire et l’IA à Taïwan

Soucieuse de son empreinte carbone, la gigantesque entreprise de technologie Google envisage une expansion verte en Asie. Son choix s’est porté sur la firme solaire taïwanaise New Green Power (NGP) pour construire une infrastructure d’énergie renouvelable d’un gigawatt (GW). En alignant écologie et technologie, Google et Taïwan pourraient progresser vers des objectifs climatiques ambitieux.

Baisse des émissions et augmentation de la production verte

Actuellement, “près de 85% du réseau électrique de Taïwan est généré par des combustibles fossiles,” souligne Amanda Peterson Corio, responsable mondiale de l’énergie des centres de données de Google. Dans ce contexte, les entreprises ont un rôle crucial à jouer pour augmenter la disponibilité d’énergies renouvelables et encourager les technologies permettant la décarbonation complète des systèmes électriques régionaux.

Un projet d’envergure mutualisé

Google prévoit d’exploiter jusqu’à 300 mégawatts de la capacité solaire pour alimenter ses centres de données situés à Taïwan. Une partie de cette capacité pourrait également être proposée aux fournisseurs et fabricants de semi-conducteurs de la région. Cette coopération énergétique aidera donc non seulement Google, mais aussi ses partenaires, à atteindre leurs propres objectifs en matière d’énergie verte et à réduire leurs émissions indirectes.

Vers une décarbonation globale

Tout cela participe à une décarbonation plus large, visant à atteindre l’objectif de neutralité carbone affiché par Google. “Une part significative de notre empreinte carbone peut être attribuée aux réseaux électriques qui fournissent nos utilisateurs et fournisseurs, c’est pourquoi la décarbonation générale et des partenariats comme celui-ci sont essentiels à notre objectif net zéro”, a écrit Peterson Corio. Pour l’heure, les régulateurs taïwanais n’ont pas encore validé le projet, et Google n’a pas révélé le montant de son investissement dans NGP.