Le succès de Superman a engendré l’un des films de Noël les plus étranges de l’histoire

Quand l’aura de Superman rencontre la magie de Noël, cela donne naissance à Santa Claus: The Movie.

Tl;dr Santa Claus: The Movie a tenté de mélanger des genres cinématographiques.

Le film a échoué en raison de similitudes avec Superman: The Movie.

Le moment culturel et l’innovation sont essentiels au succès d’un film.

Le pari audacieux de Santa Claus: The Movie

L’innovation cinématographique est un défi délicat, comme l’illustre parfaitement le cas de Santa Claus: The Movie. Ce film de 1985, réalisé par Jeannot Szwarc, a tenté de mélanger des genres pour créer quelque chose de nouveau. Il a combiné l’esprit festif de Noël avec l’action et l’aventure, une recette qui a malheureusement échoué à captiver le public.

Les similitudes maladroites avec Superman: The Movie

Le film raconte l’histoire d’origine de Santa Claus, qui, après avoir gelé à mort en tant que simple fabricant de jouets, est ramené à la vie par des elfes magiques au Pôle Nord. Si le synopsis peut sembler intrigant, le visionnage du film révèle des similitudes frappantes avec Superman: The Movie de Richard Donner. Ces parallèles n’ont pas été bien reçus par le public, contribuant à l’échec du film.

Le personnage de Superman, l’un des super-héros les plus emblématiques de DC, doit beaucoup de sa notoriété au film de 1978. C’est précisément ce triomphe qui a poussé les producteurs de la franchise à reproduire la formule dans une production différente, avec Santa Claus: The Movie.

Le piège de la redondance narrative

En plus de partager des similitudes de personnages – Santa Claus et Clark Kent sont tous deux des symboles d’espoir et de bonté – les deux films partagent également une structure narrative similaire. Cela comprend un ton sérieux au début qui devient plus léger à mesure que l’histoire progresse, un méchant homme d’affaires corrompu, et une manœuvre audacieuse pour sauver les autres dans un moment critique.

De plus, les deux films se terminent par une image mémorable des personnages volant dans les airs. Malheureusement, ce manque d’originalité a contribué à la chute de Santa Claus: The Movie.

La leçon à tirer : l’importance de l’innovation

Aujourd’hui, il est risqué de simplement copier et coller la formule d’un autre film pour réaliser des bénéfices. Les spectateurs recherchent l’originalité et l’innovation. Cependant, il est tout aussi important de faire preuve de prudence dans la créativité. Aller trop loin avec des idées radicales peut submerger un film et manquer la cible auprès du public. Santa Claus: The Movie sert d’exemple pour illustrer comment un projet peut échouer lorsqu’il tente d’innover sans comprendre le moment culturel approprié ou sans investir correctement dans une narration claire et des personnages bien développés.

Ce film est disponible en streaming sur Amazon Prime Video.