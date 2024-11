Superman & Lois : Une première dans l’histoire des adaptations de Superman

Superman & Lois : une nouveauté inédite dans l'univers des adaptations de Superman jamais réalisée auparavant.

Tl;dr Superman révèle son identité secrète de Clark Kent dans « Superman & Lois ».

Cette révélation modifie profondément la dynamique familiale et la vie de Clark Kent.

En parallèle, Superman perd progressivement ses pouvoirs et vieillit.

Une révélation d’identité sans précédent

L’identité secrète est un élément fondamental des récits de super-héros. C’est ce qui alimente l’illusion que n’importe qui pourrait être un héros, que n’importe qui pourrait se cacher derrière le masque. Néanmoins, il existe des super-héros sans identité secrète. Par exemple, Tony Stark a révélé sa véritable identité au monde dès le début de l’univers cinématographique Marvel. Et dans l’univers DC, Wonder Woman et Aquaman vivent sans identité secrète. Cependant, pour les héros emblématiques tels que Batman, Spider-Man et Superman, leur identité reste sacrée et généralement inviolée.

Dans le dernier épisode de la série « Superman & Lois », le « Man of Steel » a fait quelque chose qu’il n’avait jamais fait auparavant dans un film ou une émission de télévision en direct : il a révélé publiquement son identité secrète et a déclaré au monde qu’il était Clark Kent.

Les conséquences d’une identité révélée

La série « Superman & Lois » a beaucoup exploré l’idée des identités secrètes, le coût de leur maintien et leur impact sur la vie personnelle des héros. Pendant une grande partie de son déroulement, l’émission s’est concentrée sur le fardeau que représentait pour Clark Kent le fait de garder ses pouvoirs secrets pour ses amis et sa famille. Le moment où Clark et Lois décident de révéler à leurs deux fils qu’il est Superman change immédiatement la dynamique familiale et la confiance entre eux.

Lorsque le monde découvre qui est Superman, tout change à jamais. Cependant, l’émission a trouvé un moyen d’éviter le problème principal de la révélation de l’identité de Superman : une fois que tout le monde sait qui est Clark Kent, il est essentiellement mort, car personne ne le traiterait de la même manière.

Un Superman en pleine mutation

Toutes les autres adaptations de Superman ont vécu dans le paradigme classique de Superman, conservant le statu quo même si certaines choses changeaient brièvement. Mais ce n’est pas le cas avec « Superman & Lois », une émission qui a toujours fait avancer le personnage. Non seulement Superman a révélé son identité au monde, mais il est également en train de devenir mortel.

En effet, l’homme d’acier est en train de perdre ses pouvoirs. Dans le premier épisode de la dernière saison, Superman est mort en combattant Doomsday, et même lorsqu’il est revenu à la vie, il n’a pas simplement rechargé avec le soleil et est revenu à la normale. Au contraire, il a commencé à vieillir, à avoir des cheveux gris, et a finalement appris qu’il perdait lentement ses pouvoirs et devenait un homme ordinaire qui ne survivra pas à ses proches, mais vieillira et mourra comme Lois.

« Superman & Lois » est une série qui a toujours été centrée sur la famille, sur l’héritage. Et quel meilleur héritage que d’être l’homme de demain, et de laisser la cape à ses deux fils pour qu’ils la reprennent ?