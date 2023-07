Le service Gfycat fermera ses portes le 1er septembre prochain

Le service Gfycat fermera ses portes le 1ᵉʳ septembre prochain. La fin d'une ère, assurément.

Exister sur internet n’est pas une mince affaire. Des géants ont tôt fait de disparaître, des petits perdurent durant des décennies. Le web conserve tout, ou presque, mais pourtant rien n’y dure éternellement. Il faut ainsi, régulièrement, dire adieu à des services que l’on croyait pourtant immortels. Ce sera le cas, dans quelques mois, de Gfycat, un service très apprécié des amateurs de GIF en tous genres.

Le service Gfycat fermera ses portes le 1ᵉʳ septembre prochain

Gfycat ferme ses portes. Dans un avertissement découvert par Hacker News, Snap, la société mère de Gfycat, annonce avoir l’intention de fermer la base de données de GIF et de supprimer tout le contenu utilisateurs dans quelques semaines seulement. “Le service Gfycat va cesser”, peut-on lire dans une notification tout en haut du site. “Veuillez sauvegarder ou supprimer votre contenu Gfycat en vous rendant sur https://www.gfycat.com et en vous connectant sur votre compte. Après le 1ᵉʳ septembre 2023, tout le contenu et les données Gfycat seront supprimées de gfycat.com.”

La fin d’une ère, assurément

La nouvelle de la fermeture de Gfycat n’est pas franchement une surprise pour quiconque a tenté d’utiliser le site depuis quelques mois. En mai dernier, Motherboard rapportait que Snap avait laissé les certificats de sécurité de Gfycat expirer. Cette erreur a eu pour conséquence de rendre la plateforme temporairement inaccessible à la plupart des utilisateurs. Et même avant cette période d’arrêt, certains se posaient déjà la question de savoir s’il y avait encore des gens qui travaillaient chez Gfycat. Sur Reddit, on trouve des témoignages remontant à plusieurs mois, et même années, de liens cassés et d’une équipe de support aux abonnés absents.

Cet arrêt est un rappel que rien de dure, pas même l’un des sites les plus populaires d’internet !