Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim – Tout ce que l’on sait actuellement

Tout ce que vous devez savoir sur le Seigneur des Anneaux: Guerre des Rohirrim - date de sortie, casting, histoire, bande-annonce et plus encore !

Tl;dr Le Seigneur des Anneaux: La Guerre des Rohirrim est le premier film d’animation de la franchise depuis des décennies.

Christopher Lee reprendra son rôle de Saroumane grâce à des lignes de dialogue pré-enregistrées.

Le film d’animation prequel du Seigneur des Anneaux est attendu pour le 13 décembre 2024.

La Guerre des Rohirrim: un tournant pour la franchise du Seigneur des Anneaux

Le monde de la Terre du Milieu, créé par J.R.R. Tolkien, est sur le point de s’enrichir d’un nouveau chapitre. Le Seigneur des Anneaux: La Guerre des Rohirrim marque la première incursion de la franchise dans le domaine de l’animation depuis des décennies. Ce projet pré-Bilbon est en cours de développement malgré le fait que Les Anneaux de Pouvoir d’Amazon occupent une place plus importante dans l’actualité des préquelles du Seigneur des Anneaux.

Un projet audacieux et attendu

Ce film d’animation représente une rupture audacieuse avec ce que le public connaît de l’univers de Tolkien. Cependant, le succès précédent de New Line génère une attente considérable autour de ce prochain voyage dans l’univers de Tolkien. L’information la plus excitante concerne la participation posthume de Christopher Lee, qui prêtera sa voix à Saroumane dans La Guerre des Rohirrim.

Une sortie prévue pour décembre 2024

La date de sortie de Le Seigneur des Anneaux: La Guerre des Rohirrim est confirmée pour le 13 décembre 2024. Annoncé pour la première fois en juin 2021 par New Line, le film a subi plusieurs retards, notamment en raison des grèves d’Hollywood en 2023. SOLA Digital Arts, connu pour Blade Runner: Black Lotus, assure l’animation et Alan Lee et John Howe, illustrateurs de la trilogie originale, font partie de l’équipe créative.

Un casting de voix impressionnant

La majorité du casting de Le Seigneur des Anneaux: La Guerre des Rohirrim a été annoncée. Brian Cox, tout droit sorti du succès de Succession, prête sa voix à Helm Hammerhand, le roi de Rohan. Miranda Otto, quant à elle, sera la narratrice du film dans son rôle de Éowyn du Seigneur des Anneaux.