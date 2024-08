Le premier trailer de « Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim » montre une Terre du Milieu en anime

Le film sera diffusé dans les salles de cinéma le 13 décembre.

TL;DR La bande-annonce du film anime Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim est sortie.

Le film explore des événements se déroulant à Rohan 200 ans avant la Guerre de l’Anneau.

La sortie du film est prévue pour le 13 décembre.

Un nouveau regard sur la Terre du Milieu

Préparez-vous à découvrir la Terre du Milieu comme jamais auparavant avec la sortie du film anime Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim. Après plus de trois années de développement, le premier trailer est enfin disponible, offrant un aperçu séduisant et rafraîchissant de la célèbre franchise.

Rohan revisitée

L’intrigue nous ramène à Rohan, quelque 200 ans avant les événements de la Guerre de l’Anneau. Le trailer débute par une référence aux films réalisés par Peter Jackson dans les années 2000, avant de plonger dans l’animation. Les lieux-clés tels qu’Edoras et le Gouffre de Helm y sont reconnaissables, bien que stylisés de manière unique.

Des personnages familiers, une nouvelle histoire

Nous rencontrons alors le roi Helm Hammerhand et sa fille Hera, qui semblent être les protagonistes de ce nouvel opus. Leur histoire promet d’être mouvementée : des tentatives d’unions matrimoniales ratées, des tensions familiales croissantes et, bien sûr, des allusions aux légendaires Anneaux de Pouvoir.

Un réalisateur de renom aux commandes

Le film est dirigé par Kenji Kamiyama, une figure emblématique de l’animation japonaise ayant travaillé sur des œuvres notables telles que Ghost in the Shell: Stand Alone Complex et Eden of the East. La majorité du casting reste secrète, mais il a été annoncé que Brian Cox et Gaia Wise prêteront leurs voix au roi Hammerhand et à sa fille Hera, tandis que Miranda Otto reprendra son rôle d’Eowyn, narratrice de l’histoire.

Après avoir ravi les fans avec ce premier aperçu, Le Seigneur des Anneaux : La Guerre des Rohirrim sortira dans les salles le 13 décembre. Rappelons également qu’un autre film de la franchise, The Hunt for Gollum, est en préparation sous la direction d’Andy Serkis, l’acteur inoubliable de Gollum. Les inconditionnels de l’univers de Tolkien n’ont décidément pas fini d’être fascinés…