Le secret du succès de NCIS malgré les départs

L'incroyable record de 21 ans de casting ininterrompu de NCIS : la clé de son succès malgré de nombreux départs de personnages.

Tl;dr NCIS a su conserver un casting de haut niveau au fil des saisons.

La série n’a jamais recasté un personnage principal en 21 ans.

Plutôt que de recaster, NCIS préfère éliminer ses personnages.

Les personnages de NCIS sont considérés comme irremplaçables.

La force de NCIS : un casting solide et durable

Diffusée sur les écrans de nombreux pays depuis 21 ans, la série télévisée NCIS se démarque par son engagement indéfectible envers l’intégrité de ses personnages. Malgré plusieurs départs marquants, l’équipe de production a toujours fait preuve d’une habileté remarquable pour naviguer à travers ces fluctuations, en se basant sur un principe fondamental : préserver la continuité des personnages.

Les règles d’or de NCIS

Construite sur un ensemble de règles et de valeurs, NCIS est une série de CBS qui a su faire de ces principes le cœur de son succès. Parmi ces règles, celle qui a sans doute le plus contribué à la longévité de la série est celle de ne jamais recaster un personnage. Cette politique, qui a été appliquée sans exception depuis le début de la série en 2003, est une illustration parfaite du fameux principe de Gibbs : « Il n’y a pas de hasard« .

Ne jamais recaster, une stratégie payante

Plutôt que de recaster, NCIS préfère écrire la sortie des personnages de la série. Cette approche, qui reflète plus fidèlement la réalité de la vie, a grandement contribué à la popularité de la série. Par exemple, suite au départ de Sasha Alexander après seulement deux saisons, son personnage, Caitlin Todd, a été tué et remplacé habilement par Ziva David, interprétée par Cote de Pablo. Ce changement a non seulement renforcé l’intérêt du récit, mais a aussi permis à la série de connaître un succès encore plus grand, Ziva étant l’un des personnages les plus aimés de NCIS.

Des personnages irremplaçables

Si NCIS avait voulu recaster ses personnages, cela aurait été compliqué. De nombreux personnages sont présents dans la série depuis des décennies, rendant leur remplacement par un nouvel acteur presque impossible. Par exemple, le départ de Mark Harmon, qui incarnait Leroy Jethro Gibbs, a été une épreuve difficile à surmonter pour l’équipe de production, car le personnage de Gibbs est essentiel à la franchise. Néanmoins, la série a su trouver une solution en introduisant le personnage d’Alden Parker, interprété par Gary Cole, un agent du FBI sans lien avec Gibbs mais étroitement lié à son départ.