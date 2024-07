NCIS : ce personnage pourrait sortir Leroy Jethro Gibbs de sa retraite

Mark Harmon pourrait de nouveau incarner Leroy Jethro Gibbs dans le spin-off NCIS: Tony & Ziva.

Le retour de Leroy Jethro Gibbs

Depuis le départ de l’agent spécial en charge, Gibbs, de la franchise NCIS à la fin de la saison 19, de nombreux fans attendent son retour. Mark Harmon, qui a incarné ce personnage pendant plus de deux décennies, est une figure incontournable de la série. Alors que l’acteur revient pour narrer le spin-off NCIS: Origins, son retour à l’écran est toujours en suspens.

Qui pour ramener Leroy Jethro Gibbs ?

Le personnage qui pourrait réussir à tirer Gibbs de sa retraite n’est autre que Ziva David. Dans la saison 4 de NCIS, Ziva a réussi à convaincre Gibbs de sortir de sa retraite pour l’aider à résoudre une affaire liée à son passé. Le retour de Gibbs devrait être justifié par un scénario aussi captivant, pour éviter de déstabiliser l’univers NCIS.

La relation unique entre Gibbs et Ziva

La relation entre Gibbs et Ziva est unique et complexe. Ziva a gagné le respect de Gibbs lorsqu’elle a sauvé sa vie dans la saison 3, faisant d’elle son égale. Leur relation est si forte que Gibbs a protégé Ziva à tout prix, comme le montre l’épisode 1 de la saison 7, « Truth or Consequences », où Gibbs et son équipe suivent Ziva en Somalie après son départ de l’équipe.

Le spin-off NCIS: Tony & Ziva, moment idéal pour le retour de Mark Harmon

Le spin-off NCIS: Tony & Ziva pourrait être la plateforme idéale pour le retour de Mark Harmon. Un retour dans ce spin-off serait plus significatif, suggérant que son personnage revient pour aider une vieille amie, plutôt que de réintégrer la série principale et de suggérer qu’il est indispensable au bon fonctionnement de la nouvelle équipe du MCRT.