NCIS : Michael Weatherly annonce le début du tournage pour le spin-off Tony & Ziva

Le spin-off NCIS: Tony & Ziva va explorer en profondeur la dynamique complexe entre les agents Tony DiNozzo et Ziva David, autrefois partenaires au NCIS. Cette série plonge les fans dans de nouvelles intrigues captivantes tout en explorant le passé et l'avenir de ces personnages emblématiques.

Tl;dr Le tournage du spin-off NCIS: Tony & Ziva semble commencer.

Le duo d’acteurs Michael Weatherly et Cote de Pablo se réunissent pour ce projet.

Le spin-off se déroulera en Europe et suivra la vie de Tony et Ziva.

Leur fille sera un personnage clé de la série.

Tony & Ziva, le tournage est en chemin

Les stars de NCIS, Michael Weatherly et Cote de Pablo, semblent confirmer le début du tournage du spin-off NCIS : Tony & Ziva. Cette série, produite par CBS Studios, est l’une des franchises les plus populaires. Après plus d’une décennie, le duo se réunit pour un projet original de Paramount+ qui suivra les personnages de Tony DiNizzo et Ziva et leur relation complexe.

Des indices sur Instagram

Michael Weatherly a récemment partagé un post sur Instagram avec une légende intrigante : « Le début d’une nouvelle ère a commencé dans le NCISuniverse #tony&ziva. » Bien que ce ne soit pas une confirmation officielle du début du tournage, on sait que le spin-off prévoit de tourner en Europe cet été.

NCIS: Tony & Ziva, une quête familial et palpitante

Dans le spin-off de Paramount+, Tony et Ziva élèvent ensemble leur fille. Cependant, lorsque l’entreprise de sécurité de Tony est attaquée, le couple se retrouve en fuite en Europe. Ils tentent de démasquer le coupable, apprenant à nouveau à se faire confiance dans l’espoir d’obtenir enfin leur fin heureuse. Le script de cette série de dix épisodes est signé John McNamara, showrunner de The Magicians et scénariste de Trumbo.

Une jeune actrice pour incarner leur fille

Après la mort supposée de Ziva dans la série originale NCIS, Tony a quitté l’équipe pour élever leur fille. Des années plus tard, Ziva est retrouvée vivante. Cela la conduit à accomplir une dernière mission avant d’être réunie avec Tony et leur fille à Paris. Selon un rapport de casting, une actrice sera recrutée pour jouer Tali, leur fille adolescente, qui entretient une relation tendue avec sa mère.