Le scénariste de Blade a proposé son aide à Marvel pour le reboot avec Mahershala Ali

Le scénariste du film Blade original a contacté Marvel pour proposer son aide sur le reboot mettant en vedette Mahershala Ali. Cette initiative souligne l’intérêt des créateurs historiques pour la nouvelle version de ce célèbre personnage du MCU.

Tl;dr Marvel peine à relancer Blade malgré un casting solide.

malgré un casting solide. David S. Goyer a proposé son aide, refusée par Marvel.

L’ancien scénariste reste curieux mais satisfait de son héritage.

Le mystère d’un retour avorté pour Blade au cinéma

Si l’on parle aujourd’hui de Blade, c’est d’abord parce que sa nouvelle adaptation au sein du Marvel Cinematic Universe semble décidément maudite. Malgré l’engagement de l’acteur oscarisé Mahershala Ali, la production ne cesse d’accumuler les difficultés. Ce contexte trouble n’a pas échappé à David S. Goyer, scénariste historique de la trilogie culte portée par Wesley Snipes. Dernièrement, celui-ci a confié avoir tenté d’offrir ses services aux studios Marvel — en vain.

L’appel resté sans suite de David S. Goyer

Au cours d’une récente interview, alors qu’il assurait la promotion du final de The Sandman sur Netflix, Goyer s’est ouvertement interrogé : « Je ne comprends pas pourquoi ils galèrent autant, surtout avec Mahershala Ali déjà attaché au projet. » Face à l’ampleur des rumeurs et sollicitations médiatiques, le scénariste explique même avoir pris l’initiative : « J’ai demandé à mon agent d’appeler Marvel il y a six mois pour proposer mon aide… Ils ont décliné, me disant qu’ils étaient sur la bonne voie. »

L’héritage Blade et des projets avortés

Fidèle à son attachement au personnage, Goyer affirme toutefois être « parfaitement » en paix avec le fait de passer le relais. Il souligne apprécier les nouvelles interprétations super-héroïques qui suivent ses propres œuvres – citant notamment Robert Pattinson dans Batman ou encore les récents Superman. À propos du passé, il revient sur ses expériences : après avoir écrit les trois scripts originaux de Blade et réalisé le troisième volet (Blade: Trinity), il avait caressé l’idée de spin-offs centrés sur les Nightstalkers ou Morbius. « C’était évident d’introduire certains personnages comme Jessica Biel… Ryan Reynolds était un pari moins attendu, mais il s’est investi corps et âme. » Hélas, malgré le succès relatif du film, aucun projet dérivé n’a abouti.

Nouvelles perspectives et nostalgie assumée

À l’heure où la saga du Multivers Marvel patine encore sur le sort réservé à Blade, Goyer poursuit son chemin créatif ailleurs : il orchestre la série sci-fi Foundation, dont la troisième saison est actuellement diffusée sur Apple TV+, tandis que son implication dans The Sandman touche à sa conclusion sur Netflix. Si le scénariste admet une curiosité sincère pour toute future version cinématographique du chasseur de vampires, il revendique aussi sa liberté face à ce passé glorieux – tout en observant avec bienveillance chaque tentative de renaissance orchestrée par Marvel Studios.