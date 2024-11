Ryan Reynolds redonne vie à un héros oublié

Paramount Animation s'associe avec Ryan Reynolds pour ressusciter Mighty Mouse, un héros culte des dessins animés.

Un projet audacieux pour Ryan Reynolds

L’acteur américain Ryan Reynolds, connu pour ses rôles excentriques comme Deadpool, s’attaque à un nouveau défi : ramener Mighty Mouse sur le devant de la scène. Avec sa société de production Maximum Effort, il collabore avec Paramount Animation pour créer un film d’animation basé sur ce super-souris culte. Matt Lieberman, scénariste derrière des succès comme Free Guy et The Christmas Chronicles, est chargé d’écrire le scénario. Ryan Reynolds, en prêtant son humour et son charisme au projet, espère faire de cette adaptation une œuvre moderne tout en rendant hommage à l’esprit original du personnage.

Des projets ambitieux avec Maximum Effort

Maximum Effort continue de diversifier ses productions avec son partenariat renforcé avec Paramount, renouvelé jusqu’en 2026. En plus de Mighty Mouse, la société développe une comédie sur un boys band, une adaptation du roman de science-fiction Starter Villain de John Scalzi, et une série inspirée des livres Eloise. Ryan Reynolds a également connu un grand succès cette année avec Deadpool & Wolverine, le seul film Marvel de 2024, et If, une production familiale de Paramount. Ces projets confirment sa capacité à exceller dans des genres variés, du blockbuster super-héroïque à la comédie nostalgique.

Mighty Mouse, une icône des débuts de l’animation

Créé en 1942 par Paul Terry et Izzy Klein, Mighty Mouse est un personnage emblématique de l’âge d’or des cartoons. Connu pour sa force surhumaine et son optimisme, il a été la star de nombreuses aventures animées, notamment la série du samedi matin qui popularisa sa chanson phare : « Here I Come to Save the Day« . Malgré plusieurs tentatives de relance, le personnage est resté dans l’ombre ces dernières décennies. Avec ce projet, Paramount et Ryan Reynolds espèrent insuffler une nouvelle énergie à ce héros nostalgique, tout en captivant les spectateurs modernes.

Un pari sur l’humour et la nostalgie

Ce film d’animation vise à réinventer Mighty Mouse en s’appuyant sur la recette qui a fait le succès de Ryan Reynolds : un mélange d’humour, de légèreté et d’émotion. Tout en respectant les racines du personnage, cette adaptation pourrait offrir une version plus contemporaine et accessible. Paramount mise sur l’attrait de la nostalgie pour les fans d’origine, tout en séduisant une nouvelle génération avec des visuels dynamiques et un scénario divertissant. Si Ryan Reynolds et son équipe réussissent leur pari, Mighty Mouse pourrait bien redevenir un super-héros incontournable sur grand écran.