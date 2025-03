Oscars 2025 : Le Robot Sauvage éclipsé par le meilleur film d’animation de 2024

Le film d'animation Le Robot Sauvage est fantastique, mais c'est un autre œuvre d'animation qui a décroché la prestigieuse récompense du meilleur film d'animation lors de la cérémonie des Oscars en 2025.

Tl;dr « Flow », film d’animation letton, remporte l’Oscar 2025 du meilleur film d’animation.

Le film dépeint de manière poignante une survie post-apocalyptique avec des personnages d’animaux non anthropomorphisés.

La victoire de « Flow » symbolise un changement dans l’industrie du film d’animation et les Oscars.

Le vent du changement souffle sur l’animation : « Flow » remporte l’Oscar

Bravo aux pronostiqueurs des Oscars ! Le véritable meilleur film d’animation de 2024 a remporté l’Oscar du meilleur film d’animation aux Oscars 2025. Aussi visuellement intéressant et émotionnellement dévastateur que soit « The Wild Robot », il ne semble pas aussi révolutionnaire que le véritable meilleur film d’animation de l’année, « Flow ».

Un film d’animation letton s’illustre sur la scène internationale

Si vous n’avez pas encore eu le plaisir de regarder le premier film letton couronné aux Oscars, « Flow » de Gints Zilbalodis suit un petit chat noir forcé de survivre à une inondation apocalyptique en cherchant refuge dans un bateau avec un chien, un lémurien, un oiseau et un capybara. C’est à la fois un film de catastrophe exceptionnel et un excellent film post-apocalyptique, avec pour protagoniste un chat.

Un film d’animation unique en son genre

Le film est complètement dépourvu de dialogues et aucun des personnages n’est anthropomorphisé, pourtant chacun d’entre eux dégage une personnalité et se sent comme un personnage tridimensionnel bien développé. Le film présente une animation exquise, en particulier en ce qui concerne l’eau, alors que Zilbalodis présente un monde vaste et plein de mystère et d’intrigue qui vous laisse deviner ce qui se passe hors de l’histoire des personnages principaux. C’est une œuvre d’animation vraiment spéciale, d’autant plus que « Flow » est une production indépendante, sans le soutien d’un grand studio comme DreamWorks ou Disney, une grande infrastructure d’animation comme en France, ni même un distributeur expérimenté dans les films d’animation et les saisons de récompenses comme GKIDS.

Un vent nouveau souffle sur les Oscars

La victoire de « Flow » dans la catégorie du meilleur film d’animation est non seulement méritée, mais aussi le signe d’un changement d’époque en ce qui concerne la saison des récompenses, et nous en sommes tous mieux pour cela. Pendant longtemps, il semblait que les Oscars n’avaient une catégorie du meilleur film d’animation que pour donner des prix à Disney et pour faire des blagues stupides sur le fait que le médium est destiné aux enfants. Mais de nos jours, la course au meilleur film d’animation est l’une des plus imprévisibles et excitantes de toute la saison des Oscars.

La victoire de « Flow », un film d’animation indépendant sans noms reconnus et sans budget de plusieurs millions de dollars pour la production ou le marketing, ressemble vraiment à une confirmation que tout peut arriver aux Oscars en matière d’animation.