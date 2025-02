Le film d’animation Disney le plus bouleversant à ce jour

Ce film d'animation de Disney reste le plus déchirant et bouleversant de tous les temps.

Tl;dr Disney a produit de nombreux films d’animation dévastateurs.

Des films comme Bambi, The Fox and the Hound, Up, et Lilo & Stitch ont marqué des générations d’enfants.

Lilo & Stitch est particulièrement déchirant en raison de son contexte et de ses thèmes difficiles.

Les leçons de vie au coeur des dessins animés Disney

Malgré l’image joviale associée à la célèbre souris parlante, Disney a été à l’origine de nombreux films d’animation dévastateurs qui ont certainement traumatisé d’innombrables enfants au fil des ans. C’est une part inévitable de notre croissance, n’est-ce pas ? On vit, on rit, on assiste à la mise à mort d’un adorable animal de dessin animé à un très jeune âge. Ces expériences cruciales nous enseignent que la vie n’est pas toujours juste. Depuis les premiers jours de Disney, l’entreprise a distillé d’importantes leçons de vie, souvent au détriment de notre bien-être mental.

La face sombre des classiques Disney

Des films comme Bambi ont probablement marqué plus de générations d’enfants que tout autre film d’animation. Le Renard et l’Enfant est aussi captivant qu’il est déchirant. Là-haut, quant à lui, est d’une franchise déconcertante sur les dures réalités de la vie. Ces films sont émouvants à leur façon. Cependant, le film le plus déchirant, souvent négligé, est Lilo & Stitch.

Lilo & Stitch : un drame animé sous le soleil d’Hawaï

Ce qui rend Lilo & Stitch si déchirant est le contexte dans lequel l’histoire se déroule. Situé sur l’île hawaïenne de Kaua’i, le film suit les épreuves de l’adolescente orpheline Nani Pelekai, qui a récemment perdu ses parents. En plus de gérer son propre deuil, elle doit assumer la responsabilité de sa petite sœur, Lilo, une enfant libre d’esprit. Le fait que tout cela se passe sur une île souvent qualifiée de paradis n’est pas seulement poétique, mais cruel.

La famille au cœur de l’épreuve

Nani et Lilo, bien que de caractères très différents, restent unies face à l’adversité. Nani aurait pu facilement abandonner sa sœur et choisir de vivre sa vie d’adolescente sans la responsabilité écrasante de s’occuper d’un enfant. Mais elle a fait son choix. Il en va de même pour Stitch, une boule d’énergie chaotique qui peine à distinguer le bien du mal. De Lilo, il a appris la force de l' »ohana » et les avantages de rester ensemble. Il a lui aussi fait un choix. Lilo & Stitch est le film d’animation Disney le plus dévastateur car faire partie d’une famille en deuil est une épreuve que nous devons tous traverser à un moment donné.

Si vous souhaitez revisiter cette œuvre touchante, Lilo & Stitch est disponible sur Disney+.