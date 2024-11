Découvrez Stitch, adorablement destructeur, dans le nouveau teaser du Lilo & Stitch en live-action de Disney

Découvrez un Stitch adorablement destructeur dans le nouvel aperçu captivant du film en prise de vue réelle Lilo & Stitch de Disney.

Tl;dr Walt Disney Pictures a dévoilé le premier teaser du remake de Lilo & Stitch.

Le film raconte l’histoire de Lilo, une petite Hawaïenne, qui adopte Stitch, un alien fugitif.

Le remake de Lilo & Stitch sortira en salles le 23 mai 2025.

Le retour de Stitch, l’alien destructeur

Walt Disney Pictures vient de dévoiler le premier teaser pour son remake en prise de vue réelle de Lilo & Stitch. Ce dernier présente Stitch, alias Expérience 626 (interprété par Chris Sanders), qui fait ce pour quoi il a été conçu : détruire tout ce qu’il touche. Ce petit monstre, conçu par le génie du mal autoproclamé Dr. Jumba Jookiba (Zach Galifianakis), sème le chaos sur les magnifiques plages de Kauai, Hawaii, tel un Godzilla de la taille d’un chien.

Un remake attendu

Ce remake en live-action du film d’animation Disney de 2002 raconte l’histoire drôle et touchante de Lilo (la nouvelle venue Maia Kealoha), une petite fille hawaïenne solitaire qui adopte l’expérience génétique alien illégale après que le fugitif s’échappe sur Terre et est pris pour un chiot. Alors que le « chien de refuge » de Lilo est poursuivi par des forces terrestres et spatiales, Stitch trouve un but en aidant à réparer l’ohana brisé de Lilo.

Un casting prometteur

Le casting du nouveau film comprend Sydney Elizebeth Agudong dans le rôle de Nani, la sœur aînée protectrice de Lilo, Billy Magnussen dans le rôle de l’agent UGF Pleakley, Kaipo Dudoit dans le rôle du surfeur David et Tia Carrere (voix de Nani originale) dans le rôle de l’assistante sociale Mrs. Kekoa.

Une adaptation fidèle et respectueuse

Dean Fleischer Camp (Marcel the Shell with Shoes On) réalise le remake de Disney et Rideback’s Dan Lin (le live-action Aladdin) et Jonathan Eirich (Haunted Mansion). « J’adore [le film animé original] tellement. Je vais travailler dur pour le réussir et en faire un excellent film en live-action », a déclaré Camp. Le réalisateur a ajouté que l’arc de Stitch, qui culmine avec le destructeur à fourrure bleue réalisant que sa nouvelle famille est « petite et brisée, mais toujours bonne », est « l’une des répliques les plus profondes et émouvantes de l’histoire du cinéma ».

Préparez-vous à l’arrivée de Lilo & Stitch, le 23 mai 2025 dans vos salles de cinéma.