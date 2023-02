Le remake 2021 de Myst arrive sur les appareils iOS

Myst revient sur les appareils iOS. Cette fois, ce sera son remake 2021, avec moult améliorations.

Il ne se passe pas une semaine sans qu’un jeu vidéo intéressant ne sorte sur telle ou telle plateforme. Et les plateformes ont aujourd’hui toute leur place sur ce marché, les joueurs sont très nombreux à aimer ce format. Ce qui explique que l’on trouve des jeux de tous les genres, y compris des versions repensées de grands classiques de titres desktop. C’est le cas, par exemple, de Myst. Aujourd’hui, le remake de 2021 se prépare à arriver sur les appareils iOS.

Myst revient sur les appareils iOS

Le jeu le plus vendu du 20ᵉ siècle fait son retour sur iOS. Juste avant le trentième anniversaire de la si célèbre licence Myst cet automne, le développeur Cyan Worlds a annoncé cette semaine qu’elle allait porter le récent remake de 2021 de ce jeu d’aventure culte en point-and-click sur les iPhone et iPad. Ce portage sera compatible avec les appareils disposant d’une puce Apple A12 Bionic ou plus récente. Autrement dit, vous pourrez y jouer sur un iPhone XR ou iPad Air de troisième génération ou plus récent.

Cette fois, ce sera son remake 2021, avec moult améliorations

Comme The Verge le précise, ce ne sera pas la première apparition de Myst sur les appareils mobiles. Les fans peuvent déjà profiter de l’édition Legacy pour 5,99 €. Mais cette nouvelle sortie de la version 2021 représente une mise à jour importante par rapport à ce qui était déjà disponible sur les smartphones et tablettes. En plus de proposer des graphismes grandement améliorés, ce remake offre un audio largement retravaillé ainsi qu’une fonctionnalité optionnelle permettant de profiter d’énigmes changeantes, pour que les habitués de Myst ne soient pas en terrain trop familier.

Cette nouvelle version sera gratuite à télécharger, vous permettant d’explorer le jeu original. Si vous voulez profiter de l’expérience en bonne et due forme, il vous faudra débourser une quinzaine d’euros pour la version complète. Cyan n’a pas communiqué la date de lancement précise, mais il ne fait aucun doute que le studio annoncera la chose très bientôt.