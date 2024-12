Le pari fou de Disney : Andor, la série Star Wars de tous les records

Avec un budget astronomique, Andor s’impose comme le projet le plus coûteux de l’univers Star Wars, redéfinissant les standards de production pour une série télévisée.

Tl;dr Andor est la série Star Wars la plus chère, avec 644,9 millions de dollars investis.

Elle a été saluée pour sa qualité et son succès critique.

Disney espère attirer un public plus large avec la deuxième saison de la série télévisée Andor.

Un budget galactique

Andor a explosé les records de coûts, atteignant près de 644,9 millions de dollars pour ses deux saisons, selon Forbes. La première saison diffusée sur la plateforme de streaming Disney+ a coûté environ 250 millions de dollars, tandis que la seconde, prévue pour avril 2025, s’élève à 291 millions. Des crédits d’impôts britanniques ont permis de réduire ces chiffres à 515 millions de dollars, mais cela reste exorbitant, même par les standards Star Wars. Pour comparaison, The Mandalorian coûte environ 15 millions par épisode, totalisant environ 360 millions sur trois saisons.

Le pari de la qualité

Pourquoi Disney investit-il autant dans Andor ? La série a reçu un accueil critique exceptionnel, avec des nominations aux Emmy Awards et des éloges pour son écriture et sa réalisation. À une époque où Star Wars divise souvent les fans, Andor offre une qualité unanimement reconnue, un pari que Disney semble juger stratégique pour redorer l’image de la franchise. Contrairement à d’autres projets coûteux comme The Acolyte, qui n’a pas été renouvelé, Andor bénéficie d’un soutien critique et d’un public fidèle.

Un risque calculé

Malgré son coût démesuré, Disney semble confiant que Andor attirera plus de spectateurs avec sa deuxième saison. La série a su capter une audience de niche, mais passionnée, et devrait séduire davantage avec son intrigue qui s’étoffe. Cependant, l’équation financière reste délicate : avec un coût de production de plus de 20 millions par épisode, il est difficile d’imaginer un retour sur investissement direct, mais le prestige acquis pourrait compenser.

L’impact sur l’avenir de Star Wars

Le cas Andor pourrait redéfinir l’approche de Disney envers Star Wars. L’échec de The Acolyte prouve qu’un budget élevé ne garantit ni succès critique ni popularité. Andor représente un autre modèle : celui de la prise de risques pour produire une œuvre de qualité durable. Reste à voir si ce choix inspirera d’autres projets ou marquera une exception coûteuse dans l’histoire de la franchise.