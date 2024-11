Découvrez la date de sortie et les nouveaux détails de l’intrigue de la saison 2 d’Andor

La saison 2 d'Andor a une date de sortie et plus de détails sur l'intrigue - voici à quoi s'attendre

Tl;dr « Andor » saison 2 sortira sur Disney Plus le 22 avril 2025 .

. La saison se déroulera sur une timeline de quatre ans, avant les événements de « Rogue One ».

La saison comprendra 12 épisodes, chacun couvrant un an de la vie de Cassian.

Le retour tant attendu de « Andor »

Après des semaines de silence, nous avons enfin une date de sortie pour la saison 2 très attendue de « Andor ». Préparez-vous à retrouver votre personnage préféré sur le petit écran le 22 avril 2025 sur Disney Plus.

Une exploration plus profonde de la vie de Cassian

En plus de la date de sortie, de nouveaux détails ont été révélés sur la timeline de l’émission. Cette saison offrira une exploration plus approfondie de l’évolution de Cassian (Diego Luna) dans les années précédant son rôle d’officier du renseignement de l’Alliance Rebelle et sa rencontre avec Jyn Erso (Felicity Jones). Le showrunner Tony Gilroy a déclaré à Deadline que la deuxième saison couvrira quatre années cruciales de la vie de Cassian.

Selon Gilroy : « Quand on reviendra plus tard, ce sera littéralement comme un vendredi, un samedi et un dimanche. Et puis, on fera un bond d’un an, puis ce sera, comme, quatre ou cinq jours, puis on fera un bond d’un an, et il y aura encore quatre ou cinq jours, et on fera un autre bond d’un an. »

Un aperçu exclusif de l’action

Ceux qui ont assisté à la Star Wars Celebration en avril 2023 ont eu un aperçu exclusif de l’action. Bien que le teaser n’ait pas encore été rendu public, les rapports de l’événement détaillent l’implication de Cassian dans diverses missions secrètes, se rapprochant ainsi de son rôle central dans la rébellion.

Des visages familiers et de nouveaux défis

D’autres personnages familiers de la saison 1 sont également prévus pour revenir : Cassian devrait retrouver Bix Caleen (Adria Arjona), tandis que Syril Karn (Kyle Soller), plus déterminé que jamais, est résolu à le faire tomber. Par ailleurs, les rebelles Vel Sartha (Faye Marsay) et Cinta Kaz (Varada Sethu) semblent faire face à des situations périlleuses derrière les lignes ennemies, ajoutant de la tension et des enjeux à mesure que la saison progresse.