Steven Spielberg considère ce film Star Wars sous-estimé comme le chef-d’œuvre de George Lucas

George Lucas est salué par Steven Spielberg pour avoir créé un chef-d'œuvre sous-estimé avec Star Wars, épisode II: L'Attaque des clones.

Tl;dr Steven Spielberg admire particulièrement Star Wars, épisode II: L’Attaque des clones.

Steven Spielberg et George Lucas ont une amitié de longue date, remplie de collaborations cinématographiques.

Steven Spielberg a contribué de manière créative à Star Wars malgré son absence en tant que réalisateur.

Un fan inattendu de Star Wars, épisode II: L’Attaque des clones

Le prodigieux réalisateur Steven Spielberg n’est pas seulement connu pour sa remarquable filmographie, mais aussi pour sa passion du cinéma. On peut donc s’étonner qu’il ait une opinion plutôt singulière sur la franchise « Star Wars ». En 2002, il a confié à Cinescape que Star Wars, épisode II: L’Attaque des clones était son deuxième film préféré de la saga, juste derrière Star Wars, épisode V: L’Empire contre-attaque. Selon lui, « les scènes d’action semblaient inspirées par James Cameron, elles étaient aussi bonnes que celles de Terminator 2: Judgement Day, et je pense que George Lucas a fait sa meilleure réalisation avec ce film ».

L’amitié entre Steven Spielberg et George Lucas remonte à plusieurs décennies et a donné naissance à de nombreux joyaux du cinéma. Notamment, leur petite rivalité au box-office, lorsque Lucas et Spielberg ont parié sur le succès de « Star Wars » et « Rencontres du Troisième Type ». Sans oublier leur collaboration sur la création de la franchise « Indiana Jones ».

Concernant « Star Wars », Lucas a initialement refusé l’offre de Spielberg de réaliser un film de la trilogie originale. Cependant, il a changé d’avis et a demandé à Spielberg et Ron Howard s’ils accepteraient de diriger « La Menace Fantôme ». Finalement, ce fut Lucas qui continua à réaliser ses films, après que ses amis aient jugé la tâche trop intimidante.

Une contribution créative à Star Wars

Bien que Spielberg n’ait pas réalisé de film Star Wars, cela ne l’a pas empêché de contribuer de manière créative à la saga. C’est lui qui a présenté John Williams à Lucas pour la musique de « Un Nouvel Espoir ». De plus, lors de la pré-production de « La Revanche des Sith », Spielberg a aidé à la conception des animatiques pour certaines séquences, offrant sa vision de l’Ordre 66, du duel sur Mustafar et du combat de Yoda contre Dark Sidious.

Quant aux commentaires de Spielberg sur l’utilisation des décors CG par Lucas et sa propre réticence à leur égard, il semble que le réalisateur ait changé d’avis au fil des années, comme en témoigne l’utilisation intensive de décors CGI dans « Ready Player One » et « Le Bon Gros Géant ».