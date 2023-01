Le Nothing Phone 2 arrivera cette année aux États-Unis

Le Nothing Phone 2 verra le jour cette année, y compris aux États-Unis. Un appareil "plus premium" que le Phone 1.

Carl Pei, le PDG et cofondateur de Nothing, a confirmé que le Phone 2 arrivera avant la fin de cette année aux États-Unis, et très probablement en France. Cet appareil est décrit comme un flagship “plus premium” que le Nothing Phone 1, qui était déjà assez impressionnant.

Le Nothing Phone 2 verra le jour cette année, y compris aux États-Unis

Dans une interview donnée à Inverse, Carl Pei a dévoilé quelques détails. Le lancement des écouteurs Ear 1 aux États-Unis a servi de baromètre pour évaluer la demande du marché américain. “Nous sommes vraiment ravis quant au marché américain parce que c’est un très grand pays”, expliquait-il. “Si vous regardez les ventes de nos écouteurs, environ un tiers provient des États-Unis. Et en ne lançant pas notre téléphone aux États-Unis, nous disons potentiellement au revoir à un tiers de ce volume.” Carl Pei décrit donc le lancement de ce Phone 2 au Pays de l’Oncle Sam comme une priorité pour Nothing cette année.

Il suggère aussi que la baisse des ventes de mobiles indique que le marché américain est prêt pour l’innovation. “D’un point de vue business, [Apple et Samsung] ne peuvent aller trop loin et tenter des choses trop différentes parce qu’ils pourraient se mettre à dos leurs utilisateurs actuels. C’est là que les plus petites entreprises comme nous peuvent arriver et essayer des choses. Ce n’est pas que nous soyons plus intelligents et qu’ils ne puissent pas l’être, c’est juste que, pour eux, cela n’a aucun sens de le faire.” Cependant, bien que cette stagnation puisse jouer un rôle, les raisons les plus importantes restent les soucis d’approvisionnement, l’inflation et l’économie mondiale toujours très instable.

Un appareil “plus premium” que le Phone 1

Carl Pei expliquait aussi que si Nothing n’a pas lancé le Phone 1 aux États-Unis, c’est parce que les opérateurs américains demandent aux fabricants d’appareils Android de nombreuses adaptations et applications préinstallées, ce qui demande énormément de ressources. Mais la croissance rapide de l’entreprise et sa capacité à s’adapter lui donnent aujourd’hui les moyens de le faire. “Lorsque vous fabriquez un smartphone pour les États-Unis, vous devez travailler avec les opérateurs sur les certifications et adapter certaines de leurs fonctionnalités dans votre OS. […] Nous n’avions pas les ressources pour cela auparavant, nous les avons maintenant.” Carl Pei ajoute ainsi que Nothing est passé de 200 employés en 2021 à 400 aujourd’hui.

Bien que l’homme n’ait livré aucun détail durant cette interview concernant le Phone 2, il laissait entendre un design plus haut de gamme que celui de son prédécesseur. “Nous développons un smartphone plus premium que le Nothing Phone 1 et le logiciel sera l’une de nos préoccupations majeures”. Cependant, il rappelle que le Phone 1 était aussi un flagship. “Les puces mobiles ont fait d’énormes progrès ces sept à neuf dernières années. C’est pour cela que je veux éviter de décrire le Phone 2 comme un flagship parce que ça voudrait dire que le Phone 1 n’en était pas un. Dans notre catalogue de smartphones, le Phone 1 était un flagship au regard du soin et de l’attention que nous avons portés à ce produit. C’est pour cela que j’ai utilisé le mot ‘premium’ [pour décrire le Phone 2] à la place, ce qui signifie qu’il est encore plus premium, mais c’est toujours un flagship, comme le Phone 1.”