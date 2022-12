Nothing pourrait lancer ses prochaines écouteurs true wireless sous une autre marque

Nothing se préparerait à lancer de nouveaux écouteurs true wireless, mais sous une autre marque la sienne.

L’industrie mobile est très active, très réactive aussi, malgré le fait qu’elle soit largement dominée par deux principaux acteurs. Cela n’empêche par de nombreuses entreprises de tenter de se trouver une place, de grignoter des parts de marché. Cela passe par la conception de smartphones, mais aussi d’accessoires. Une approche qui fut celle de Nothing. L’entreprise pourrait opérer un petit changement prochainement.

Nothing se préparerait à lancer de nouveaux écouteurs true wireless

Nothing préparerait en effet le lancement d’une nouvelle paire d’écouteurs true wireless, mais sous une toute nouvelle marque. En fouillant dans le code du dernier firmware de l’entreprise, le développeur Kuba Wojciechowski a découvert des preuves de l’existence d’écouteurs “Particles by XO” pas encore commercialisés.

Les rendus de ces écouteurs montrent un design unique qui rappelle celui d’une cacahuète ou d’une chaîne de molécules. Selon Kuba Wojciechowski, ces écouteurs prendraient en charge le codec LHDC et offriraient la réduction de bruit active. Autrement dit, il semblerait que Nothing prépare là un produit qui reprend certains traits de ses Ear 1 et Ear Stick.

mais sous une autre marque la sienne

Il y a par ailleurs quelques indications liant les écouteurs à Nothing. Pour commencer, le nom de code interne donné par l’entreprise est “B154”. Nothing a déjà utilisé des noms de code similaires, comme B155, pour ses futurs écouteurs Ear 2. Ce week-end, le US Patent and Trademark Office avait autorisé un dépôt de marque pour “Particles by XO” à la société écran “The Most Unknown LLC”.

Quant à savoir pourquoi Nothing, une société qui ne compte que trois produits liés directement à son nom, viendrait établir une nouvelle marque uniquement pour lancer une autre paire d’écouteurs sans fil, c’est une autre histoire. Peut-être s’agit-il d’une simple stratégie marketing décidée par le fondateur de l’entreprise, l’ancien dirigeant de OnePlus, Carl Pei. À suivre !