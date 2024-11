Le meilleur scénario pour Alien vs. Predator au cinéma se trouve dans les bandes dessinées

La meilleure recette pour une adaptation réussie d'Alien vs Predator sur grand écran se trouve dans les bandes dessinées.

Tl;dr La bande dessinée Alien vs. Predator de 1990 offre un modèle parfait pour un nouveau film.

Le récit complexe englobe l’honneur, la survie et l’échange culturel, avec des séquences d’action impressionnantes.

Les studios semblent prêts à adopter une approche plus nuancée et centrée sur le personnage pour les adaptations futures.

Le potentiel inexploité d’Alien vs. Predator

Pendant que Hollywood envisage un autre film Alien vs. Predator, le modèle parfait a été caché en pleine vue pendant plus de trois décennies. La série originale de Dark Horse Comics en 1990 n’a pas seulement lancé le concept, elle a élaboré une histoire à la hauteur des deux franchises emblématiques.

Un récit riche et complexe

L’intrigue originale de la bande dessinée commence avec un préambule magistral : les Predators maintiennent une reine Xenomorph capturée, récoltant ses œufs pour semer des planètes pour des chasses futures. Ce concept, qui est brièvement apparu dans le film de 2004, démontre une sophistication bien supérieure sous sa forme de bande dessinée, où la méthodologie et la hiérarchie des Predators reçoivent une exploration appropriée. La bande dessinée introduit Machiko Noguchi, une représentante d’entreprise qui se transforme en guerrière après avoir été témoin de la collision dévastatrice de ces deux espèces.

Une adaptation fidèle en préparation ?

Le potentiel pour une adaptation fidèle a considérablement augmenté ces dernières années. Steve Asbell, président de 20th Century Studios, a récemment évoqué une nouvelle approche du crossover, suggérant que les futures itérations seraient « créées organiquement » grâce au développement du personnage plutôt qu’à de simples mashups de monstres. Cette évolution de la pensée en studio s’aligne avec les succès récents des deux franchises.

Un changement de paradigme dans la narration

De plus, des projets tels que Alien: Romulus et la série télévisée de Noah Hawley signalent une volonté d’explorer la mythologie des Xenomorphes sous de nouveaux angles, suggérant que le studio comprend que ces propriétés ont besoin de plus qu’un simple spectacle axé sur les monstres pour résonner avec les spectateurs contemporains. Cette transition vers une narration axée sur le personnage et une construction de monde élargie indique que le moment pourrait enfin être venu pour une approche plus nuancée de la combinaison de ces propriétés emblématiques.

Avec une renaissance créative en cours dans les deux franchises, l’opportunité existe enfin de voir un succès collaboratif entre elles. En revenant au matériel source et en embrassant ses éléments les plus ambitieux, les cinéastes pourraient créer quelque chose qui honore à la fois les franchises tout en explorant de nouveaux territoires.