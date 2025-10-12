Le MCU valide une quatrième fausse mort de Daredevil en dix ans

En dix ans, l’univers cinématographique Marvel a déjà simulé la mort de Daredevil à quatre reprises. Ce nouvel épisode confirme la tendance, entretenant le suspense autour du personnage tout en jouant avec les attentes des fans.

Tl;dr Foggy Nelson revient dans la saison 2.

La mort des héros reste rarement définitive dans Daredevil.

Son retour pourrait bouleverser l’arc de Matt Murdock.

Le retour inattendu de Foggy Nelson

C’est un classique du genre : dans l’univers des super-héros, les morts spectaculaires ne sont jamais vraiment une fin. Au fil des années, Daredevil a multiplié ces fausses disparitions, à commencer par celle de Bullseye dès la première saison de la série Netflix, ou encore le retour d’Elektra à plusieurs reprises. Même Matt Murdock, qu’on pensait englouti sous les décombres dans The Defenders, avait fini par ressurgir. Cette fois-ci, c’est un autre personnage central qui s’apprête à réapparaître.

Une résurrection sous le signe du suspense

Lors d’un échange avec Entertainment Weekly, le responsable chez Marvel, Brad Winderbaum, a levé le voile : « Elden Henson sera bien présent dans la saison 2 de Daredevil: Born Again », a-t-il confié, non sans évoquer le ballet habituel autour des déclarations publiques et des secrets jalousement gardés par l’équipe. Pourtant, cette annonce contredit frontalement ce qu’avait affirmé l’acteur lors d’une convention en septembre dernier — il avait sèchement déclaré « c’est juste pas prévu ». Une sortie à prendre avec précaution : les aficionados du MCU savent combien les comédiens maîtrisent l’art de brouiller les pistes pour protéger l’effet de surprise.

L’impact d’un retour sur la narration

La disparition brutale de Foggy Nelson, orchestrée dès les premières minutes de « Daredevil: Born Again », avait constitué un électrochoc pour Matt Murdock. Sa reconstruction émotionnelle et son retour en tant que Daredevil formaient alors l’ossature dramatique de toute la première saison. Reste à savoir si ce comeback annoncera une véritable résurrection du personnage, ou s’il s’agira uniquement d’apparitions en flashbacks ou séquences oniriques – autant de possibilités qui continuent d’alimenter les spéculations.

Par ailleurs, dans la tradition des comics, la mort n’a jamais été une fatalité définitive : Foggy y avait déjà survécu grâce à un passage en protection des témoins après une attaque supposée mortelle. La série pourrait donc choisir cette voie et introduire un rebondissement similaire face à l’attaque subie dès le premier épisode.

Avis partagé chez les fans et enjeux scénaristiques

Rendre vie à un personnage aussi emblématique n’est pas sans risques narratifs. Certains y voient une manière d’atténuer la tension dramatique : après tout, si chaque décès peut être effacé, qu’en est-il vraiment des enjeux ? Mais impossible d’ignorer que la relation entre Matt et Foggy fut longtemps l’un des points forts du show originel sur Netflix. Beaucoup espèrent donc retrouver cette dynamique si particulière — pourvu que le scénario trouve le juste équilibre entre émotion et crédibilité.

Un point demeure central : tant que Matt croira son ami perdu, Foggy hantera sa quête contre Wilson Fisk et ses alliés – lui conférant ainsi une motivation toujours plus personnelle dans sa lutte pour New York.