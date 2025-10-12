Prison Break : une nouvelle évasion à l’horizon

La série culte Prison Break se prépare à un retour sur Hulu avec un reboot moderne.

Prison Break va revenir sur Hulu

Après avoir retrouvé une soudaine popularité grâce à sa mise en avant sur Netflix en 2024, la série culte Prison Break s’apprête à renaître sous une nouvelle forme. Ce remake/reboot, orchestré par 20th Television, vise cette fois la plateforme de streaming Hulu, bien que le projet n’ait pas encore reçu le feu vert officiel. Un pilote, confié à Elgin James, connu pour son travail sur Sons of Anarchy, a été écrit fin 2024. Le tournage de cet épisode test a même eu lieu en juin 2025 dans les environs de Moundsville, en Virginie-Occidentale. Reste à savoir si la direction validera une commande complète, ce qui pourrait repousser toute diffusion au mieux à l’horizon 2026.

Nouveaux codes et intrigue sous scellés

La version modernisée de Prison Break promet quelques bouleversements majeurs. Exit l’univers carcéral exclusivement masculin : place désormais à un établissement mixte réputé inviolable depuis plus d’un siècle. Peu d’informations filtrent quant à l’intrigue exacte, mais certains éléments essentiels ont émergé. Parmi les figures centrales annoncées, on retrouve :

Une surveillante issue de l’armée, incarnée par Emily Browning ;

Un politicien ambitieux (Lukas Gage) ;

Un détenu condamné à tort ;

Une femme enceinte impliquée dans des jeux de pouvoir internes ;

Et un enquêteur déterminé.

Cette diversité promet une dynamique inédite comparée au format initial, tout en conservant la promesse d’une évasion spectaculaire – ou du moins sa tentative.

Casting renouvelé, héritage respecté ?

Malgré un attachement fort aux personnages historiques comme Michael Scofield ou Lincoln Burrows, le reboot opère un virage net. À ce jour, aucun membre du casting original ne figure au générique. Wentworth Miller lui-même a exprimé son désintérêt pour toute participation future dans le rôle principal, préférant s’éloigner des personnages hétérosexuels. Difficile donc d’imaginer revoir les visages emblématiques de la première époque – sauf surprise soigneusement gardée.

La production a toutefois réuni des talents reconnus : Lili Taylor, Margo Martindale ou encore Donal Logue côtoient Emily Browning et Lukas Gage. Quant à la possibilité d’un clin d’œil ou d’un passage éclair de vétérans de la franchise, rien n’est exclu mais tout reste secret.

L’attente demeure entière

En définitive, même si peu d’éléments sont officiellement confirmés – ni date précise ni détails complets sur l’intrigue –, le retour de cette série phénomène suscite déjà curiosité et attentes chez les nostalgiques comme chez les nouveaux venus. D’ici là, il faudra patienter pour découvrir si cette mouture saura recréer le suspense haletant qui a fait la force de l’originale.

En somme, la promesse d’une nouvelle évasion est bel et bien là…