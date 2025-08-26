Le MCU avait prévu six apparitions majeures des Éternels, un projet laissé de côté

Le projet initial du Marvel Cinematic Universe prévoyait que les Éternels fassent six apparitions sur grand écran, offrant ainsi aux fans une exploration bien plus approfondie de ces nouveaux héros, finalement absente de la franchise à ce jour.

Tl;dr Contrat Marvel de Kumail Nanjiani : six films, jeu, attraction.

L’échec critique de Les Éternels a marqué l’acteur.

a marqué l’acteur. Aucune suite directe n’est prévue actuellement.

Un contrat Marvel aux promesses inabouties

Kumail Nanjiani, qui incarne Kingo dans le film Les Éternels, ne cache plus ses désillusions quant à son aventure chez Marvel Studios. Lors d’un échange sans détour dans le podcast Working It Out, il a partagé avec le comédien Mike Birbiglia l’étendue du contrat ambitieux qu’il avait signé : six films, une adaptation vidéoludique et même une future attraction de parc à thème. Rien de moins que dix ans de collaboration, imaginait-il alors. Pourtant, la réalité s’est révélée tout autre.

L’impact psychologique d’un échec inattendu

Si l’annonce de ce partenariat semblait présager un tournant majeur dans la carrière de l’acteur, la sortie post-pandémique du film en a décidé autrement. « Je croyais que ma vie allait changer pour dix ans… Mais rien n’a suivi », confie-t-il, non sans une pointe d’amertume. Les critiques négatives et un accueil public tiède ont bouleversé Nanjiani, jusqu’à lui faire remettre en question sa relation au travail. Il admet que cette expérience l’a conduit en thérapie pour retrouver un équilibre intérieur.

Eternals : succès commercial, mais réception mitigée

Le cas de Les Éternels demeure particulier au sein du Marvel Cinematic Universe (MCU). Sorti alors que les cinémas peinaient à se relever de la crise sanitaire, le film a enregistré des résultats honorables en salles — bien que les attentes aient été revues à la baisse. Ce sont surtout les réactions des fans et des critiques qui ont précipité la mise en pause du projet. Certains reprochaient à l’œuvre d’introduire trop rapidement de nouveaux concepts, là où le MCU avait jusqu’ici privilégié une construction progressive menant aux grands croisements type Avengers.

L’avenir incertain des Éternels chez Marvel

À ce jour, aucune suite directe n’a été officialisée pour le groupe d’immortels. On peut néanmoins rappeler quelques éléments essentiels :

Nanjiani reste contractuellement lié au MCU.

reste contractuellement lié au MCU. L’option d’intégrer les Éternels dans de futurs projets n’est pas écartée.

Le film est disponible sur Disney+, témoignant encore d’un intérêt certain.

Certains observateurs se demandent si Marvel Studios, échaudé par cette déconvenue, saura rebondir et offrir aux Éternels une seconde chance. Une chose est sûre : dans les coulisses comme à l’écran, le destin du MCU réserve toujours sa part de surprises.