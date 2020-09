Le leak du code source de Windows XP dévoile quelques éléments de son histoire

Les leaks (fuites) arrivent très fréquemment. Cela peut concerner des informations concernant un produit, un logiciel, un jeu mais aussi des données personnelles ou du code source directement. Ce fut le cas il y a quelques jours pour Windows XP.

Microsoft n’est pas étranger aux fuites de code source concernant son système d’exploitation Windows. Récemment, un nouvel incident a eu lieu. Celui-ci pourrait avoir des lourdes conséquences sur la sécurité de Windows aujourd’hui mais le code ainsi découvert nous renseigne aujourd’hui sur certains pans de l’histoire de l’OS du géant de Redmond. Explication.

Le code source de Windows XP (notamment) en fuite

Bleeping Computer ZDNet rapportent qu’un utilisateur de 4chan a publié ce qui seraient les codes source de Windows XP Service Pack 1, Windows 2000 et Windows Server 2003. Les fichiers ont circulé dans des cercles privés pendant des années, selon le leakster, mais n’ont été rendus publics qu’aujourd’hui. Et ceux-ci contiennent des travaux préliminaires sur Windows XP.

L’occasion d’en apprendre davantage sur l’histoire de Windows

The Verge note ainsi par exemple que le code inclut plusieurs thèmes jamais publiés datant du début du développement de XP – lorsque son nom de code était encore Whistler -, y compris un thème qui imite de façon évidente le design Aqua d’Apple de son OS X (désormais macOS). Celui-ci semble même avoir été un thème de substitution pour le développement du moteur de thème. Il n’a finalement pas été livré avec Windows XP mais cela met aujourd’hui clairement en lumière la rivalité féroce entre Apple et Microsoft à une époque où les deux géants étaient encore centrés sur l’ordinateur.

et la rivalité avec Apple

Contacté par plusieurs media spécialisés, Microsoft a simplement déclaré qu’il “enquêtait sur le sujet”. The Verge affirme que le code est légitime, tout comme Ronin Dey et d’autres. Une version du code qui a fuité comprend même le code de MS DOS, Windows CE, Windows Embedded et Windows NT, bien que ceux-ci ne sont pas censés être de nouvelles fuites. Des experts ont quant à eux fait part à ZDNet de leurs soupçons que ces nouveaux leaks proviennent du monde universitaire qui a depuis longtemps accès au code source de Windows pour aider à renforcer sa sécurité.

Cette fuite ne mènera pas nécessairement à de nouveaux soucis de sécurité comme l’attaque ransomware WannaCry. Bien que WannaCry exploitait effectivement des failles dans Windows XP, cette campagne d’attaques a pu être un succès à cause d’une politique de sécurité assez laxiste. Aucun code source ne pourra changer cela, a fortiori si celui-ci ne contient pas les dernières versions en date de XP. Microsoft a aussi mis fin au support de Windows XP en 2014, limitant de fait grandement l’aide aux professionnels quant à cet OS. Windows XP a été vulnérable pendant des années, cela ne devrait pas faire empirer la situation.