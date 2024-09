Le jeu Concord déconnecté seulement deux semaines après son lancement sur PS5 et PC

Sony prévoit de rembourser tous les acheteurs du jeu d'équipe sur PS5 et PC. Ce remboursement concerne donc tous les joueurs qui ont acheté ce jeu. Quels sont vos sentiments face à cette décision de Sony ?

Tl;dr Concord, le nouveau jeu de tir de Sony, sera retiré le 6 septembre.

Sony remboursera tous les acheteurs du jeu sur PlayStation 5, Steam et l’Epic Games Store.

Le manque de succès initial du jeu est attribué à une concurrence intense et à des critiques mitigées.

C’est un échec majeur pour Sony, qui pourrait envisager de reformuler Concord en tant que jeu gratuit.

Le nouveau jeu de Sony, Concord, tire sa révérence

Le dernier titre de Sony, le jeu de tir en équipe Concord, ne sera bientôt plus jouable. Selon les déclarations de son développeur, Firewalk Studios, le jeu sera retiré dès le 6 septembre, soit deux semaines seulement après son lancement. Le but de cette opération est d' »explorer des options, y compris celles qui nous permettront de mieux atteindre nos joueurs ».

Remboursement assuré pour tous les acheteurs

Il n’est désormais plus possible d’acheter Concord en version numérique. Sony promet un remboursement intégral à tous ceux qui ont acheté ce jeu à 40 $ sur PlayStation 5, Steam et l’Epic Games Store. Les acheteurs de la version physique peuvent quant à eux retourner leur copie au point de vente pour récupérer leur argent.

Un flop dès sa sortie

Le directeur du jeu, Ryan Ellis, a reconnu sur le blog PlayStation que « bien que de nombreux aspects du jeu aient trouvé un écho auprès des joueurs, nous reconnaissons également que d’autres aspects du jeu et notre lancement initial n’ont pas eu l’impact que nous espérions ». Bien que Sony n’ait pas divulgué les chiffres de vente, tous les indicateurs suggèrent que Concord a été un échec dès sa sortie. Le jeu n’a jamais dépassé les 700 joueurs simultanés sur Steam après son lancement officiel, un résultat décevant pour un jeu aussi attendu. Certains analystes estiment qu’il n’a vendu que 25 000 exemplaires sur Steam et PS5 dans les six premiers jours – un chiffre bien loin de pouvoir le rendre viable en tant que jeu à service continu.

Un échec majeur pour Sony

Il est très rare qu’un éditeur majeur retire un jeu si peu de temps après son lancement. Le dernier exemple en date est Crucible d’Amazon en 2020. De nombreux facteurs expliquent l’échec de Concord, allant d’un gameplay moyen et d’un manque de personnages captivants à une concurrence féroce d’autres jeux de tir en équipe gratuits, dont Overwatch 2, Apex Legends, Call of Duty: Warzone et même Destiny 2 de Sony. Firewalk (racheté par Sony l’année dernière) pourrait envisager de reformuler Concord en tant que jeu gratuit, mais pour l’instant, c’est un échec majeur pour Sony.