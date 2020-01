Le film Uncharted est repoussé au 5 Mars 2021

Uncharted est une licence très appréciée par les fans de jeux vidéo. C'est un fait. Cela expliquait assez facilement la volonté de l'adapter au cinéma. Malheureusement le projet semble bien délicat, comme nombre d'adaptations de ce genre. Sa sortie est encore repoussée.

Les adaptations de jeux vidéo au cinéma sont toujours très compliquées. Les projets, quand ils voient le jour, livrent le plus souvent des films pas franchement réussis. Cela n’empêche pas Hollywood de vouloir un film adapté de l’univers à succès de la saga Uncharted. Le projet a déjà connu nombre de difficultés mais au moins avions-nous droit à une date précise de sortie. Il faut malheureusement se faire une raison. Celle-ci vient d’être repoussée. Il faudra désormais attendre 2021.

La sortie du film Uncharted de nouveau repoussée

Jusqu’à il y a encor quelques heures, le film Uncharted devait, selon Sony Columbia Pictures, sortir dans les salles obscures le 18 Décembre 2020. Désormais, il faudra patienter jusqu’au 5 Mars 2021 avant de pouvoir découvrir les aventures de Nathan Drake sur grand écran. Aucune explication précise n’a été donnée mais ce report survient quelques semaines après la perte du réalisateur Travis Knight. Trouver un remplacement en cours de route n’est jamais chose aisée et cela implique la plupart du temps un remaniement du planning.

Il faudra désormais patienter jusqu’au 5 Mars 2021

Cela étant dit, le projet avance dans le bon sens. Selon Deadline, Ruben Fleischer, réalisateur de Bienvenue à Zombieland, devrait très probablement remplacer Travis Knight. Le casting, quant à lui, mené par Tom Holland et Mark Wahlberg, ne devrait plus bouger. Le scenario est notamment signé de la plume de Rafe Judkins (Agents of SHIELD) et le duo Art Marcum et Matt Holloway (Iron Man). Toujours est-il qu’après des années de report et autres déboires, voir enfin le tournage du film démarrer sera un grand soulagement pour les fans. Espérons simplement que le résultat sera à la hauteur de leurs attentes.