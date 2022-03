Le dernier sèche-cheveux Dyson Airwrap peut boucler vos cheveux dans les deux directions

Dyson annonce un nouvel Airwrap pour cet été avec de nombreux nouveaux embouts.

Les accessoires pour cheveux de Dyson sont parmi les plus populaires ces derniers temps est l’un d’entre eux est baptisé Airwrap. C’est un “fer à boucler”, capable aussi de lisser, avec des cheveux qui semblent être modelés comme par magie. Le Airwrap Complete, avec ses six embouts, étuis et accessoires, est vendu 550 €. Aujourd’hui, Dyson annonce une nouvelle version pour cet été. Plus rapide et avec de nouveaux embouts pour travailler vos cheveux encore plus facilement.

Le Airwrap utilise un moteur haute pression pour profiter de l’effet Coandă, qui vient aspirer les cheveux (et l’air) à sa surface. Dyson explique que depuis le lancement de son Airwrap en 2018, ses ingénieurs n’ont cessé de “miniaturiser et multiplier l’effet Coandă” pour rendre l’appareil toujours plus polyvalent.

En plus de ses gains de performances, l’entreprise a conçu de nouveaux embouts. Le plus intrigant d’entre eux, pour celles et ceux qui connaissent le modèle actuel, se présente sous la forme de rouleaux qui peuvent boucler les cheveux dans le sens horaire ou anti-horaire. Avant, il fallait vérifier les flèches sur le rouleur pour s’assurer de la bonne direction. Et si vous vouliez changer au milieu de votre coiffure, il fallait changer de rouleau. Avec ce nouveau rouleau, il suffit de faire basculer un petit bouton sur le dessus. Ces rouleaux sont disponibles en diverses longueurs pour des tailles de boucles différentes.

Il y a aussi un nouvel embout de séchage lissant qui, comme son nom l’indique, permet de lisser et sécher vos cheveux. Dyson a aussi ajouté des brosses dure et douce, en petite ou grande taille, pour une finition raide.

Dyson déclarait aussi que les possesseurs d’un Airwrap actuel peuvent “passer aux nouveaux embouts en gardant leur machine originale”. Et comme la version précédente, le nouvel Airwrap peut aussi fonctionner sur cheveux humides et faire son travail sans trop chauffer.

Le tarif de cette nouvelle version n’a pas été communiqué, mais les produits Dyson Airwrap coûtant d’ordinaire aux alentours de 500 €, il y a de grandes chances que la marque reste dans la même gamme de prix.