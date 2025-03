Le Bitcoin tente de renaître dans un climat de méfiance

Malgré une remontée récente, le Bitcoin reste sous pression, partagé entre une conjoncture défavorable et l’espoir d’un soutien monétaire.

Tl;dr Le Bitcoin rebondit légèrement, mais reste bloqué sous la résistance des 85.000 dollars.

Le marché reste marqué par la peur et des signaux techniques baissiers, comme le death cross.

Des opportunités existent si la Fed adopte une politique monétaire accommodante et si les investisseurs reviennent au risque.

Une reprise timide face à une résistance clé

Le Bitcoin a connu une légère remontée après avoir touché ses plus bas niveaux du mois. Ce week-end, il s’est hissé jusqu’à 84.525 dollars, soit une hausse de 10% par rapport à son plancher récent. Cependant, la cryptomonnaie peine à franchir la résistance cruciale des 85.000 dollars. Actuellement, son cours oscille autour des 84.335 dollars. Malgré ce rebond technique, le Bitcoin reste en territoire baissier local, ayant perdu plus de 22% par rapport à son pic de l’année. Ce mouvement s’inscrit dans un contexte où les marchés traditionnels, comme les actions et l’or, montrent également des signes de reprise.

Les investisseurs toujours sous l’emprise de la peur

Le sentiment des investisseurs reste fragile, même si l’indice de la peur et de la cupidité a quitté la zone de peur extrême. Actuellement à 22, il indique encore une forte prudence sur le marché. Ce climat explique en partie les sorties massives de capitaux observées dans les ETF Bitcoin au comptant, qui ont enregistré des retraits de 143 millions de dollars sur une seule journée. Sur la semaine, les sorties atteignent 870 millions de dollars, marquant une cinquième semaine consécutive de reflux. Historiquement, le Bitcoin performe mieux lorsque l’indice reflète un sentiment de cupidité, laissant planer un doute sur la force de la reprise actuelle.

Un signal technique qui inquiète les analystes

Sur le plan technique, le Bitcoin a récemment formé un « death cross », un croisement baissier entre ses moyennes mobiles pondérées sur 50 jours et 200 jours. Ce type de configuration est généralement interprété comme un signal annonciateur de nouvelles baisses. Certains analystes estiment qu’un retour vers les 73.900 dollars, un ancien sommet atteint en mars 2024, reste envisageable si la pression vendeuse se maintient. Ce scénario viendrait confirmer la tendance baissière amorcée ces dernières semaines, malgré les tentatives de stabilisation observées récemment sur les marchés.

Des opportunités liées à la politique monétaire et au risque

Néanmoins, certains facteurs pourraient redonner de l’élan au Bitcoin. La réunion de la Réserve fédérale américaine des 18 et 19 mars prochains est particulièrement attendue : en cas de discours accommodant ou d’annonce de nouvelles baisses de taux, le marché pourrait reprendre des couleurs. Une politique monétaire plus souple soutiendrait le sentiment « risk-on », favorable aux actifs comme les cryptos et les actions. Par ailleurs, après une forte correction des marchés actions liée aux tensions commerciales, les investisseurs pourraient être tentés de racheter à bon compte. Ce scénario s’est déjà produit en 2020 lors de la crise du Covid-19, lorsque la panique initiale avait laissé place à une spectaculaire reprise.