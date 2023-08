Last Train Home : un RTS de survie en Sibérie

L'histoire vraie de la Légion tchécoslovaque et de son combat au nom des puissances de l'Entente pendant la Première Guerre mondiale.

Inspiré de faits historiques réels et développé par Ashborne Games à Brno en République tchèque pour THQ Nordic, Last Train Home plonge les joueurs dans les sombres conséquences de la Première Guerre mondiale. En tant que commandant de la légion tchécoslovaque, ils se retrouveront piégés dans le chaos de la guerre civile au cœur de la Russie et devront s’aventurer dans les paysages impitoyables de la Sibérie à bord d’un train blindé afin de ramener leurs hommes sains et saufs à la maison.

Un trailer pour Last Train Home

Afin de représenter fidèlement cette époque historique, Ashborne Games s’est associé à la communauté officielle des légionnaires tchécoslovaques, qui compte dans ses rangs des ancêtres de véritables légionnaires et qui exploite le “Legiovlak”, une réplique fidèle d’un train de légionnaires de la période 1918-1920 comprenant une locomotive, un wagon d’infanterie, un atelier, une cuisine, une ambulance, un wagon d’artillerie et bien plus encore. Lors des prises de vue, les membres de l’équipe de développement ont pu utiliser le Legiovlak pour illustrer avec précision le déroulement des opérations de guerre tchécoslovaques sur le chemin de fer transsibérien en Russie.

Last Train Home sortira dans le courant de l’année sur PC via Steam.

Du gameplay pour Last Train Home

Si la Grande Guerre est terminée, le combat continue pour les soldats tchécoslovaques dans Last Train Home avec de la gestion, de la survie et des affrontements stratégiques :