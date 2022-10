L’application Seeing AI de Microsoft peut lire à haute voix les informations de certains médicaments

L'app Seeing AI est désormais capable de lire les informations des médicaments Haleon. Il suffit pour cela de scanner le code-barres du produit.

Depuis son lancement en 2017, Microsoft n’a eu de cesse d’étoffer son application Seeing AI, lui faisant prendre en charge davantage de langues et allongeant sa liste de fonctionnalités année après année. Aujourd’hui, la firme de Redmond annonce une nouvelle fonction qui permettra à Seeing AI de lire à haute voix les informations détaillées des produits de la multinationale de soins de santé Haleon lorsque l’utilisateur scanne le code-barres.

La fonctionnalité est en cours de déploiement pour les utilisateurs des États-Unis et du Royaume-Uni sur l’app gratuite, laquelle n’existe que sur iOS. Une version Android devrait arriver “dans le futur”, sans précision.

Dans un communiqué de presse, le géant américain et Haleon déclarent que “avec le lancement d’aujourd’hui en l’honneur de la Journée mondiale de la vue, les gens peuvent désormais entendre les informations des emballages via l’application Microsoft Seeing AI en scannant le code-barres des produits Haleon.”

Les utilisateurs aveugles ou qui ont des difficultés de lecture peuvent utiliser l’app pour scanner plus de 1 500 produits Haleon, comme Advil, Excedrin, Theraflu, Emergen-C et davantage, et leur appareil viendra lire les informations, les instructions, les ingrédients “et d’autres détails importants”.

Le communiqué de presse précise aussi que “la collection Seeing AI avec Microsoft est l’une des premières initiatives d’Haleon pour promouvoir l’inclusivité dans la santé.” Nous devrions voir davantage d’opérations de ce genre, mais c’est une bonne chose que de savoir que les gens souffrant de difficultés visuelles ou ne savant pas très bien lire peuvent désormais connaître tous les détails des médicaments qu’ils envisagent de prendre, et ce, sans l’aide de personne. Tout du moins, s’ils ont un appareil iOS.