L'Apple Watch aurait enfin droit à un nouveau processeur. La Series 9 serait dotée d'une puce S9 bien plus performante et efficiente.

L’Apple Watch utilise le même processeur depuis la Series 6 de 2020, mais il semblerait que le moment soit venu pour la montre connectée de changer. En effet, Mark Gurman, de Bloomberg, a indiqué aux abonnés à la chaîne Discord de sa newsletter que l’Apple Watch Series 9 utiliserait enfin un tout “nouveau processeur”. Selon lui, le CPU intégré serait un SoC basé sur la puce A15 qui avait fait son apparition avec l’iPhone 13.

Dire que le SoC n’a pas changé depuis la Series 6 est quelque peu exagéré. Apple a bien amélioré le SoC intégré dans ses Watch depuis lors, mais les améliorations étaient des ajouts fonctionnels plutôt que des augmentations de performances de CPU. La puce S8 des montres Series 8, Ultra et SE actuelle intègrent un accéléromètre et un gyroscope améliorés, par exemple. Ces éléments mis à part, elle reste très largement identique à la S6.

Bien que la majorité des détails restent un mystère pour le grand public, certaines améliorations devraient être notables. La S8 est encore fabriquée via un processus de gravure en 7 nanomètres, tandis que la S9 devrait l’être via un procédé bien plus perfectionné et efficient, en 5 ou en 4 nm. Cela pourrait conférer à la montre un boost de performances non négligeable, tout en amélioration son autonomie. Selon les habitudes de la firme de Cupertino, cette nouvelle Apple Watch devrait faire son apparition en septembre.

La Series 9 serait dotée d’une puce S9 bien plus performante et efficiente

Pour le reste, l’Apple Watch Series 9 devrait être une mise à jour relativement mineure de la montre connectée de la marque à la pomme. Mark Gurman laissait déjà entendre qu’il n’y aura pas de changement majeur en termes de design ou de fonctionnalités. La compatibilité Bluetooth 5.3 qui était disponible sur le modèle Ultra devrait être de la partie, mais si vous avez déjà une Series 7 ou plus récente, il devrait être disponible de justifier l’achat de cette nouvelle génération. Pour les possesseurs d’un modèle plus ancien, cependant, un processeur plus véloce pourrait justifier un changement, sans oublier les autres améliorations apportées avec les années.