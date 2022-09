L’app Flo de suivi des règles lance un “mode anonyme” pour les appareils iOS

L'app de suivi des règles Flo déploie son mode anonyme, sur iOS uniquement, dans un premier temps. Attention cependant, l'accès aux données peut être "facilement" perdu.

Le mode anonyme de Flo est arrivé. L’app de suivi des règles avait promis de lancer ce mode peu après l’affaire Roe contre Wade par la Cour Suprême, dans un effort de dissiper les craintes liées à la confidentialité. Les militants et défenseurs de la vie privée avaient mis en avant les apps de suivi du cycle menstruel suite à la décision de la Cour Suprême, avertissant les utilisateurs que les données collectées pouvaient être utilisées pour des enquêtes sur les gens qui cherchent des services d’avortement. Ils enjoignaient les utilisateurs à supprimer ces apps, particulièrement si ceux-ci vivent dans un État où l’avortement est désormais illégal.

L’app de suivi des règles Flo déploie son mode anonyme

Ce nouveau mode anonyme permet aux gens d’utiliser Flo sans devoir renseigner de nom, d’adresse email ou de quelconque identifiant. Flo s’est associé avec Cloudflare, la même entreprise qui a travaillé avec Apple sur le relais privé iCloud, pour s’assurer de pouvoir offrir aux utilisateurs “autant de vie privée que possible”. L’entreprise a précisé qu’elle ne vendait aucune donnée permettant d’identifier les utilisateurs et qu’elle voulait proposer ce mode pour “rassurer les utilisateurs qui vivent dans des États affectés par un bannissement de l’avortement.”

sur iOS uniquement, dans un premier temps

Un mode anonyme est évidemment très bienvenu, particulièrement pour celles et ceux qui se souviennent de l’histoire assez trouble de Flo en ce qui concerne la confidentialité. En 2019, The Wall Street Journal rapportait qu’elle partageait des données utilisateurs sensibles, y compris des informations permettant de savoir si quelqu’un essayait de tomber enceinte, avec Facebook, Google et d’autres applications tierces.

Attention cependant, l’accès aux données peut être “facilement” perdu

Dans la mesure où toutes les informations transmises à l’app en mode anonyme ne seront liées à aucun identifiant, elles seront complètement perdues si l’appareil devait être perdu. Elles ne peuvent pas non plus être transférées à un nouvel appareil et seules les données essentielles, comme les cycles et les symptômes, peuvent être copiées sur un nouveau compte. Les utilisateurs peuvent aussi renseigner un code d’accès pour une couche de sécurité supplémentaire, mais ils perdront totalement l’accès à leurs informations s’ils devaient l’oublier. Autrement dit, il peut être assez facile de perdre l’accès à ses données si l’on utilise le mode anonyme, ce qui demande une certaine réflexion avant de décider de l’activer ou non.

Le mode anonyme du service de suivi du cycle menstruel Flo est disponible dès à présent pour les utilisateurs iOS et arrivera dès le mois prochain sur Android.