L'anime spinoff de NieR : Automata arrive en janvier 2023, l'histoire sera différente de celle du jeu de 2017. Les détails sont encore minces.

L’anime spinoff de NieR: Automata arrivera en début d’année prochaine. L’adaptation, intitulée NieR: Automata Version 1.1a fera plus précisément ses débuts en janvier 2023. Le créateur de NieR, Yoko Taro, a partagé l’information durant le Aniplex Online Fest qui a eu lieu ce week-end, révélant dans le même temps que l’histoire de l’anime sera différente du jeu de 2017.

L’anime spinoff de NieR : Automata arrive en janvier 2023

Les deux partageront en tous les cas la même promesse. NieR: Automata s’ouvre sur une Terre en ruine avec une guerre implant des androïdes fabriqués par les humains. “NieR: Automata était une histoire que nous avons créée pour être un jeu, la copier telle quelle ne ferait pas une histoire intéressante pour un anime”, expliquait Yoko Taro en conférence.

L’histoire sera différente de celle du jeu de 2017

A-1 Pictures, studio que l’on connait pour des œuvres comme Erased, From the New World et Your Lie in April, va produire le projet, avec Ryouji Masyama en coscénariste aux côtés de Yoko Taro. Au crédit de Ryouji Masyama, on pourrait citer Gurren Lagann ou encore Evangelion: 2.0 You Can (Not) Advance. “C’est moi qui fais avancer les choses, et qui parfois les casse pour [A-1 Pictures], alors si quiconque n’est pas satisfait [de l’histoire de l’anime], ce sera probablement ma faute”, avertissait Yoko Taro aux fans. Étant donné que NieR: Automata propose de nombreuses fins, c’est probablement une bonne chose que l’anime prenne ses distances avec le jeu.

Les détails sont encore minces

Aucune mention, à ce stade, d’une distribution éventuelle en dehors du Japon. Ceci étant dit, dans la mesure où Sony détient Aniplex et Crunchyroll, il y a de grandes chances que les droits de simulcast reviennent au service de streaming. Il sera intéressant de voir si l’anime est d’un réel intérêt à la licence NieR: Automata, comme le récent Edgerunners sur Netflix peut l’être pour Cyberpunk 2077. Sur le plan commercial, NieR: Automata a fait mieux que son éditeur Square Enix espérait, mais l’entreprise n’a encore rien annoncé concernant une vraie suite – bien que les fans aient eu droit à un spinoff sur mobile et un remaster du jeu original l’année dernière -.